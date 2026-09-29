La Diputación de Zamora mejora las travesías de Torregamones y Luelmo con más de 153.000 euros

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez Domínguez, acompañado por la diputada de Carreteras, Atilana Martínez Mayado, y el diputado provincial por la comarca de Sayago, José Ignacio Isidro Isidro, ha visitado hoy las obras de acondicionamiento y refuerzo del firme de las carreteras ZA-P-2224 y ZA-L-2222.

Ubicadas en las travesías de Torregamones y Luelmo, junto a los alcaldes de ambos municipios, Antonio Luengo Crespo y Eladio de Pedro Blanco, respectivamente.

Las actuaciones forman parte del proyecto denominado “Acondicionamiento y refuerzo del firme de las carreteras ZA-P-2224 y ZA-L-2222. Travesías de Torregamones y Luelmo”, con una inversión final de más de 153.000 euros.

El proyecto ha permitido actuar sobre dos travesías de la red provincial para dar respuesta a los problemas detectados en el firme y, en el caso de Luelmo, resolver además una situación relacionada con el trazado de la carretera y el giro de los vehículos.

760 metros de actuación en dos tramos de Torregamones

En Torregamones, los trabajos se han centrado en dos tramos de la carretera provincial ZA-P-2224, con una longitud conjunta aproximada de 760 metros.

El primer tramo, de unos 200 metros, se localiza en la entrada a la localidad desde Moralina, a partir del punto kilométrico 19, y se extiende desde el cementerio hasta la zona en la que comienzan las edificaciones del municipio.

El segundo tramo, de aproximadamente 560 metros, se sitúa a la salida de Torregamones en dirección a la carretera autonómica ZA-324.

La actuación ha permitido el acondicionamiento y refuerzo del firme de ambos tramos, mejorando las condiciones de circulación y seguridad de una vía fundamental para el acceso y salida de la localidad.

El presidente de la Diputación ha destacado que las obras responden a una petición trasladada por los propios alcaldes de Torregamones y Luelmo.

“Esta mañana estamos visitando dos localidades de la comarca de Sayago, Torregamones y Luelmo, donde sus alcaldes nos habían planteado la necesidad de mejorar las travesías de ambos municipios, correspondientes a carreteras de titularidad de la Diputación, que presentaban diferentes problemas, fundamentalmente relacionados con el estado del firme”, ha explicado Javier Faúndez.

Luelmo modifica el trazado para evitar el paso de vehículos por la plaza

En Luelmo, la intervención se ha realizado en la travesía de la localidad, desde la intersección con la carretera ZA-311, actuando sobre una longitud aproximada de 400 metros.

Una de las principales actuaciones ha consistido en modificar el trazado de la travesía para evitar que el tráfico discurra por la plaza de la localidad, muy utilizada por los vecinos del pueblo, especialmente los más pequeños.

El nuevo trazado continúa por el tramo hormigonado durante aproximadamente 50 metros más, incorporándose posteriormente de nuevo a la calle Panaderas.

Esta modificación generaba un nuevo punto de unión en el que el giro de los vehículos estaba limitado por el cerramiento de una parcela.

Para solucionar esta situación y permitir realizar la intersección sin limitaciones de giro, se ha ocupado la parcela mediante un convenio expropiatorio con el Ayuntamiento de Luelmo.

Los trabajos han incluido la demolición del cerramiento existente, la pavimentación de la superficie y la ejecución de un nuevo cerramiento, permitiendo disponer del espacio necesario para mejorar el trazado y facilitar la circulación de los vehículos.

“En Luelmo, la actuación ha sido de unos 400 metros, pero se trataba de una intervención especialmente necesaria por la preocupación que generaba entre los vecinos y que nos había trasladado el alcalde y su equipo de Gobierno”, ha señalado Faúndez.

“Aquí se ha modificado el trazado de la travesía para evitar que el tráfico continúe pasando por la Plaza. Además, existía un problema con el radio de giro de los vehículos que hemos podido solucionar gracias a la incorporación de una parcela, adquirida por el Ayuntamiento y posteriormente cedida para hacer posible la actuación”, ha añadido.

La Diputación responde a las necesidades planteadas por los municipios

El presidente provincial ha puesto en valor el resultado de las actuaciones y la colaboración entre la Diputación y los ayuntamientos para solucionar problemas concretos que afectan directamente a los vecinos.

“En definitiva, hemos conseguido mejorar tanto el trazado como las condiciones de circulación y seguridad en ambas localidades. La satisfacción de los dos alcaldes es manifiesta y también la nuestra, porque el resultado de las actuaciones responde a las necesidades que nos habían planteado”, ha afirmado.

La inversión prevista en el proyecto asciende a 153.910,97 euros, una actuación que, según ha destacado Faúndez, responde a la política de cercanía de la Institución Provincial.

“Estamos muy satisfechos con el resultado y, sobre todo, con que los alcaldes y los propios vecinos hayan quedado satisfechos con unos trabajos que representan perfectamente esa labor de cercanía que debe realizar la Diputación Provincial de Zamora”, ha señalado.

La visita ha contado también con la presencia de la diputada de Carreteras, Atilana Martínez Mayado, y del diputado provincial por la comarca de Sayago, José Ignacio Isidro Isidro.

El alcalde de Luelmo destaca la mejora de la seguridad

El alcalde de Luelmo, Eladio de Pedro Blanco, ha agradecido la actuación realizada y ha destacado especialmente la mejora de la seguridad que supone sacar el tráfico de la Plaza de la localidad.

“Nosotros estábamos muy intranquilos a cuenta de que todo el tráfico atravesaba la plaza y allí juegan los niños, por lo que se generaban situaciones que nos preocupaban mucho”, ha explicado.

El alcalde ha señalado que, tras trasladar la situación al presidente de la Diputación, se planteó la necesidad de adquirir la parcela que permitiera modificar el trazado.

“Se compró la parcela, hicimos todas las gestiones necesarias y la Diputación ha ejecutado la actuación. La verdad es que estamos muy satisfechos con el resultado”, ha manifestado.

Eladio de Pedro ha destacado que la intervención permite dar una solución a un problema que preocupaba tanto al Ayuntamiento como a los vecinos: “Estamos muy contentos y muy agradecidos por la respuesta que hemos recibido de la Diputación”.

Torregamones agradece la actuación de la Diputación

Por su parte, el alcalde de Torregamones, Antonio Luengo Crespo, ha valorado muy positivamente los trabajos realizados en los dos tramos de la travesía y ha agradecido a la Diputación la actuación desarrollada.

“En referencia a la actuación realizada en la carretera, la verdad es que es una actuación sensacional y queremos agradecer muchísimo a la Diputación Provincial el trabajo que ha realizado”, ha señalado.

Luengo Crespo ha destacado también el papel de la Institución Provincial en la mejora de las infraestructuras de los municipios.

“La Diputación está demostrando que está al lado de los pueblos, protegiéndolos y mejorando sus infraestructuras, y contribuyendo de alguna manera a que nuestros municipios sean más atractivos para todo el mundo, tanto para sus propios habitantes como para quienes nos visitan”, ha afirmado.

El alcalde ha concluido mostrando su satisfacción por el resultado de las obras y su agradecimiento a la Diputación “por haber atendido las necesidades de Torregamones”.

La Diputación Provincial de Zamora continúa avanzando en la conservación, acondicionamiento y mejora de su red provincial de carreteras, con especial atención a las travesías y a aquellos puntos en los que resulta necesario intervenir para mejorar la seguridad vial, facilitar la circulación y garantizar unas comunicaciones adecuadas para los vecinos de los municipios de la provincia.