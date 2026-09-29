El Ayuntamiento de Zamora anuncia la construcción de 250 nuevas viviendas en el sector de Valderaduey

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Zamora ha abordado este martes, 29 de septiembre, dos proyectos que son clave para la infraestructura urbana y el desarrollo social del municipio.

Por un lado, la adjudicación de la licencia para las obras de la calle Arañuelos. Por otro, la aprobación de los planes de seguridad para la renovación de iluminación LED.

Todo, en un contexto en el que el equipo de gobierno ha instado a la Junta de Castilla y León a avanzar en la construcción de vivienda pública.

Asfaltado y mejora de viales en la calle Arañuelos

En primer lugar, se ha concedido la licencia a la empresa Gestinova para proceder con la recuperación de los bloques ubicados a la altura de Cardenal Cisneros. Con este trámite administrativo completado tras la presentación de la documentación correspondiente, se da luz verde al proyecto de asfaltado de la calle Arañuelos, cuyas obras prevén comenzar la semana del 5 de octubre si no surgen imprevistos.

El proyecto contempla la construcción de dos viales de acceso, con la ejecución de dos carriles, uno de ida y otro de vuelta, para conectar Cardenal Cisneros con la zona de La Alberca. Además, está prevista la ampliación en Cardenal Cisneros, mediante la ordenación de la vía principal para disponer de un total de cuatro carriles de circulación.

A ello se suma la creación de un vial secundario a la derecha para dar servicio a los nuevos garajes de la urbanización y actuaciones conjuntas con la empresa ACEINSA para adecuar y recuperar la infraestructura luminosa existente.

Avance en el plan de iluminación LED

Asimismo, la Junta de Gobierno ha aprobado los Planes de Seguridad, Salud y Gestión de Residuos de los lotes 1, 2 y 3 del contrato de renovación de alumbrado público a tecnología LED, valorado en un millón de euros.

Esta aprobación permitirá iniciar de forma inminente las actuaciones en el Parque de las Viñas, el Bulevar y la plaza de la Marina y la Avenida del Príncipe de Asturias.

Con estos tres lotes, sumados a los ya autorizados, lotes 5, 7 y 8 en Polígono de los Llanos, entorno del Puente de Hierro-Plaza de la Puebla y la Candelaria, se alcanza la fase final del proyecto, previendo aprobar los dos últimos lotes, el 4 y 6 la próxima semana.

Disponibilidad de suelo para 1.000 viviendas públicas

Durante la comparecencia, el alcalde de Zamora, Francisco Guarido ha subrayado la necesidad urgente de dar respuesta a la demanda de vivienda en Zamora, motivada por el crecimiento sostenido de la población en los últimos dos años.

En este sentido el primer edil de Zamora ha reiterado que el Ayuntamiento pone a disposición de la Junta de Castilla y León, “que es la administración competente en la materia”, suelo municipal gratuito con capacidad para construir hasta 1.000 viviendas públicas, destacando el sector de Valderaduey, donde se prevén 250 viviendas de promoción pública y alquiler social.

El Gobierno municipal ha hecho un llamamiento a la administración regional para formalizar la petición formal de las parcelas en esta zona y materializar los compromisos previamente anunciados.

Guarido ha destacado la necesidad de vivienda en Zamora ante “el crecimiento sostenido de la población y proyectos como el de Montelarreina”, que podrían materializarse en el plazo de unos dos años y que hay que empezar a prever ya.

Además, el alcalde zamorano ha detallado otros espacios donde el Ayuntamiento cuenta con suelo disponible para la construcción de viviendas. En Vistalegre, cerca de la calle Burgos, un sector promovido por el INSS, con potencial para 350 viviendas o en Pinilla, con suelo para más de 100 viviendas.

Desde el Ayuntamiento se reitera que el ofrecimiento de estos terrenos es gratuito para favorecer que la construcción de estas viviendas se puedan alquilar o vender a precios por debajo de los existentes en el mercado y abaratar de esta manera el precio final de la vivienda