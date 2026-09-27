Foto de autoridades y participantes en la salida de la XV Carrera de la Guardia Civil. Diputación de Zamora.

Zamora se tiñe de verde por las enfermedades raras: más de 4.500 personas abarrotan la XV Carrera de la Guardia Civil

Una imponente marea verde ha inundado este domingo el centro de la capital zamorana. Más de 4.500 personas se han calzado las zapatillas o echado a andar para convertir las calles en un auténtico clamor de solidaridad, deporte y esperanza durante la celebración de la XV Carrera de la Guardia Civil a favor de la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER).

Una cita plenamente consolidada en el calendario social y deportivo que ha vuelto a demostrar cómo el atletismo popular puede convertirse en un motor imbatible para visibilizar, concienciar y recaudar fondos para quienes conviven con patologías poco frecuentes.

El evento ha contado desde su primera edición con el respaldo sin fisuras de la Diputación de Zamora, cuya representación institucional ha estado encabezada este domingo por los vicepresidentes Víctor López de la Parte y Emilio Fernández Martínez.

En la carrera también estuvieron presentes la vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco; el alcalde de Zamora, Francisco Guarido; la diputada en el Congreso por Zamora, Elvira Velasco; y el presidente de la Asociación Corriendo con el Corazón por Hugo —principal impulsora del evento—, Raúl Vara, entre otros.

Isabel Blanco, acompañada por Víctor López de la Parte, Emilio Fernández y Elvira Velasco entre otros. Diputación de Zamora.

Ambos dirigentes han acompañado a los miles de corredores, familias, voluntarios y organizadores en una jornada en la que el cronómetro ha quedado en un segundo plano para ceder todo el protagonismo a las historias de superación y a la reivindicación de más recursos para la investigación médica y la inclusión social.

El éxito de participación, con toda la ciudad volcada, consolida a Zamora como una de las plazas más comprometidas de toda Castilla y León con las causas asistenciales.

El ambiente festivo en la línea de meta y a lo largo de todo el recorrido ha dejado claro el mensaje de la jornada: Zamora corre unida para dar voz a quienes padecen enfermedades raras y asegurar que ninguna persona o familia afronta la enfermedad en soledad.