Usuarios de AVE de Zamora llegan tarde al trabajo en Madrid tras ver pasar un tren al que no les dejan subir

"Madrugamos dispuestos a llegar a Madrid a trabajar pero pronto Renfe nos quita las ganas". Así empieza el relato de la Asociación de Usuarios del AVE en Zamora (Ausave Zamora) este jueves, coincidiendo con la apertura de la feria Fromago.

El primer golpe llegó por mensaje: el tren de las 7:41 horas no circulaba. "Recibimos un mensaje informando que nuestro tren de las 7:41 horas no circula y que seremos reubicados en un tren a las 8:42 horas, con una hora de retraso". En las aplicaciones de Renfe y Adif, sin embargo, aparecía otro convoy.

"Viendo las app de Renfe y Adif vemos que circula un tren que llega a Zamora a las 8:20 horas". El tren llegó. "Estando en la estación vemos perplejos como un tren pasa por Zamora a las 8:20 horas deja bajar viajeros pero no nos permiten subir", denuncian.

La respuesta del personal, según el testimonio, fue tan escueta como inútil: "La única respuesta del personal de Renfe es que no saben qué tren es, que no podemos subir y que reclamemos".

El tren de salida real partió "en torno a las 9:00 horas de la mañana, hora en la que ya deberíamos estar trabajando".

"Una discriminación tras otra"

No es un percance puntual. Es la misma queja que Ausave Zamora y viajeros habituales llevan meses denunciando: retrasos en el primer tren, falta de un madrugador fiable y la sensación de que, cuando hay incidencia o se cambia a un tren más pequeño, Zamora sobra.

"¿Cuántas veces se tiene que ningunear a Zamora de esta manera para que las instituciones de Zamora hagan algo? ¿Cuántos trenes tienen que pasar sin que dejen subir a los usuarios de Zamora teniendo su billete?", apuntan.

Y se preguntan por qué "siempre prescinden de los usuarios de Zamora cuando por problemas técnicos tienen que cambiar de tren de menor capacidad". "Una discriminación tras otra y sin ninguna responsabilidad", lamentan.

La consigna de taquilla no convence. "Que reclamemos, ¿para qué? si la respuesta va a ser que no es culpa de Renfe y mientras cientos de personas han llegado tarde a trabajar, al médico o a una conexión de viaje".

El telón de fondo es la feria de Fromago, que hoy abre sus puertas con miles de visitantes previstos. El mismo usuario lo resume sin adornos: "Vaya imagen de Zamora para todos esos visitantes que vienen a Fromago, si ya es una pericia llegar a la ciudad en tren".

Llegar a Zamora en tren ya era complicado. Esta mañana, además, quienes salían de Zamora con billete vieron pasar un tren, vieron bajar a otros viajeros y se quedaron en el andén. Con la misma frase de siempre: "reclamad".