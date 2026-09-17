Mañueco reivindica en Fromago el peso de la industria láctea de Castilla y León: 3.000 M y más de 6.100 empleos

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha participado este jueves en Zamora en la inauguración de la III edición de la Feria Internacional del Queso 'Fromago Cheese Experience' donde ha destacado "la fortaleza y la creciente proyección internacional" de la industria láctea y quesera de la Comunidad.

Mañueco ha hecho hincapié en que sus exportaciones han crecido un 53% en los últimos cinco años, "hasta alcanzar cifras récord".

En concreto, las ventas al exterior de productos lácteos superaron los 376 millones de euros en 2025, mientras que las exportaciones de queso alcanzaron las 47.000 toneladas y más de 235 millones de euros, el 27 % del total nacional.

Asimismo, el presidente de la Junta ha destacado el peso de la industria láctea en el conjunto del sector agroalimentario de Castilla y León, al representar el 18% de su cifra de negocio, con 3.000 millones de euros anuales y más de 6.100 empleos arraigados en el territorio.

La Comunidad es, además, la primera de España en producción de leche de oveja, con Zamora como provincia más destacada, y la segunda en producción de leche de vaca.

Liderazgo de la industria quesera

Por otro lado, ha destacado el liderazgo de Castilla y León en la industria quesera, la más potente de España. Uno de cada tres quesos elaborados en el país procede de la Comunidad, que concentra el 70% de la producción nacional de queso de oveja, el 15% del de vaca y el 40% del de mezcla.

A ello se suma la presencia en Castilla y León de siete de los diez mayores fabricantes del país y la excelencia de una producción quesera avalada por seis figuras de calidad protegidas.

En concreto, se trata de Queso Zamorano, Queso Castellano, Queso de Valdeón, Los Beyos, Queso de Burgos y Queso Arribes de Salamanca, junto a numerosos quesos y productos lácteos promocionados bajo la marca Tierra de Sabor.

Apoyo de la Junta

El presidente del Ejecutivo autonómico ha reafirmado el apoyo de la Junta tanto a la industria láctea y quesera como a los ganaderos que proporcionan la materia prima.

Este respaldo se concreta, entre otras medidas, en el Plan Estratégico de Agroindustria, las ayudas directas a la modernización y la innovación y la nueva línea para la recogida de leche en zonas de montaña.

Asimismo, Mañueco ha avanzado que el Gobierno autonómico intensificará su apoyo con más ayudas a los ganaderos, simplificación administrativa y medidas de transparencia comercial, además de seguir defendiendo el blindaje de las ayudas de la PAC.

Respaldo a Fromago

Durante su intervención, Mañueco ha destacado la consolidación de Fromago como la feria del queso más importante de España y una de las principales citas internacionales del sector.

En este sentido, ha señalado que la Junta ha cumplido su compromiso de duplicar la aportación económica del Gobierno autonómico a este evento, convertido en un gran escaparate para Zamora y para el conjunto de la Comunidad.

El Gobierno de Castilla y León continuará respaldando Fromago para favorecer la atracción de inversores, facilitar nuevos contactos y relaciones comerciales e impulsar las exportaciones, contribuyendo a reforzar la proyección del sector y a consolidar a Zamora como referente internacional del queso.

Premios Cincho

El presidente de la Junta ha felicitado a los ganadores de los tres Grandes Cinchos de Oro de esta edición: Colette Nature, de Francia; Rogue River Bleu, de Estados Unidos; y Granoro Cabra, de Valladolid.

Finalmente, ha felicitado a los galardonados con los Cinchos de Honor: la Escuela Internacional de Industrias Lácteas, por su Proyección Internacional; Alonso Santos de Pedro, fundador de quesería La Faya, por su Trayectoria Profesional; y Rubén Valbuena, de Granja Cantagrullas, que ha recibido la Mención Especial.

"El queso genera riqueza y dinamización económica en el medio rural, también crea empleo en el territorio y es un alimento extraordinario que yo recomiendo que se deguste. Invito a todos a visitar Fromago y a disfrutar de los mejores quesos del mundo que están aquí, en Zamora", ha zanjado.

"Capacidad de trabajo conjunto"

Durante la inauguración oficial, el concejal de Obras, Pablo Novo, ha destacado la relevancia de una feria que “representa la capacidad de las instituciones, del sector privado y de la sociedad zamorana para trabajar juntas cuando existe un objetivo común”.

En su intervención, el Ayuntamiento ha ratificado el compromiso de la institución con el evento, materializado en una aportación económica directa de 125.000 euros, así como en la cesión gratuita del espacio público urbano para la articulación de este gran recinto ferial abierto al aire libre.

Pablo Novo ha hecho hincapié en el esfuerzo operativo necesario para albergar un evento de estas magnitudes, poniendo en valor lo que ha llamado «trabajo invisible» de las cuadrillas y empleados públicos.

En este contexto, ha reseñado las mejoras en los pavimentos del Conjunto Histórico articuladas a través del contrato municipal de conservación, dotado con dos millones de euros, el acondicionamiento de parcelas para aparcamientos disuasorios.

También el refuerzo de los servicios de limpieza urbana y el despliegue coordinado de la Policía Municipal junto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para velar por la movilidad y la seguridad.

Durante su discurso en la apertura de Fromago, Novo ha hecho un explícito reconocimiento de continuidad institucional hacia Francisco Requejo, expresidente de la Diputación Provincial de Zamora, quien “fue uno de los principales impulsores políticos de aquella primera edición de 2022".

"Hoy es justo agradecer aquella iniciativa y la voluntad política que hizo realidad Fromago", ha afirmado.

Asimismo, el Consistorio ha recordado las cifras récord alcanzadas en la edición previa, con más de 300.000 visitantes y un impacto superior a los 14 millones de euros, subrayando el efecto multiplicador directo sobre el comercio local, la hostelería y el turismo.

Esta dinamización enlaza con las políticas de impulso económico del propio Ayuntamiento, como la campaña de Bonos de Comercio Solidario de 2026, que cuenta con casi doscientos establecimientos adheridos.

Más allá del impacto económico directo, la intervención de Pablo Novo ha ligado el éxito de Fromago con los desafíos estructurales de la provincia, como la pérdida de población y la necesidad de generar dinamismo económico.

"Un territorio debe afrontar sus problemas con acción institucional, ampliando la vivienda pública, defendiendo mejores conexiones ferroviarias y fortaleciendo los servicios públicos, pero también debe reconocerse en aquello que sabe hacer bien y proyectarlo", añadió.

La intervención del responsable municipal concluyó con un agradecimiento explícito a la Escuela Internacional de Industrias Lácteas, la Diputación Provincial, la Junta de Castilla y León, a patrocinadores, expositores, trabajadores y al conjunto de la ciudadanía zamorana por su acogida y colaboración.