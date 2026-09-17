Denuncian un vertedero en el barrio de Rabiche en Zamora y exigen una actuación integral al Ayuntamiento

El vertedero en el barrio de Rabiche en la ciudad de Zamora Zamora Decide

Zamora Decide ha denunciado este jueves la existencia de un vertedero "permanente" en el barrio de Rabiche en Zamora, "al lado de humildes casas llenas de tiestos y flores", y ha exigido una actuación integral al Ayuntamiento.

La formación ha recordado que denuncia "la presencia de este vertedero incontrolado desde hace años" y ha propuesto "una actuación integral en esta zona para eliminar para siempre la imagen de la zona más abandonada de la ciudad".

Zamora Decide ha apuntado que recientemente denunció "la presencia de escombros del muro caído de Rabiche que tenían depositados cerca del nuevo aparcamiento de caravanas, en el barrio de San Frontis, que el Ayuntamiento, después de meses, recogió".

"Si hoy paseas por esa zona y subes por la calle del Pozo de la Nieve, te encuentras con una gran pintada en la pared que pone: "11 de cada 10 promesas son mentiras". Esta frase se encuentra justo enfrente de un restaurante muy popular que hay en la misma calle llamado La Bodega del Arrabal", ha señalado.

La formación ha añadido que "esta bodega está rodeada de humildes casas que se esmeran en tener no sólo limpia esta estrecha calle de hormigón sino por colocar tiestos llenos de bonitas flores que embellecen ese rincón olvidado de la ciudad".

"Si sigues subiendo, a menos de treinta metros te encuentras un auténtico basurero que convive, desde hace muchos años, con esa popular bodega y con esos cuidadosos vecinos", ha afirmado Zamora Decide.

La formación ha incidido en que "la calle se transforma en un camino de tierra con hierbas en sus laterales de más de un metro pegadas a las casas y con restos de todo tipo de basura: desechos de obra, viejos electrodomésticos, puertas y maderas viejas, restos de quemas de material eléctrico, ropa en desuso, sobras de calefacción, etc."

"Hacen pensar que la gran pintada de la pared refleja la realidad de esa zona de Rabiche: una zona abandonada que necesita limpieza, una inversión y una atención especial", ha apuntado.

Zamora Decide ha reconocido que el Ayuntamiento "está haciendo esfuerzos por mejorar las condiciones del barrio" y que "el nuevo mural titulado 'Salud y libertad' es una buena iniciativa, pero tiene muy cerca esta realidad que anuncia no sólo peligro de incendio sino que va en contra del concepto de salud".

"Si el Ayuntamiento ha anunciado otras actuaciones pegadas a las necesidades concretas del barrio, aquí tiene una que es una necesidad urgente", ha añadido la formación.