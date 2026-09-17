Arranca Fromago 2026: "Zamora, la capital mundial del queso, no solo como eslogan, sino con hechos"

Zamora vuelve a oler a queso y a vestirse de gala internacional. El Palacio de La Encarnación ha sido el escenario de la puesta de largo de Fromago 2026, una tercera edición que reafirma a la ciudad como el verdadero epicentro global del sector lácteo.

La feria ha arrancado con más de tres kilómetros de casetas y carpas serpenteando por el centro histórico, superando sus propios récords: 342 expositores de 23 países y una lista de espera que demuestra que nadie se quiere quedar fuera del gran mercado zamorano.

La jornada inaugural ha dejado además un importante compromiso de futuro para la provincia.

El presidente de la Diputación, Javier Faúndez, ha avanzado que antes de que termine el año saldrán a licitación las obras del nuevo Centro de Formación Nacional e Internacional de Industrias Lácteas.

Este complejo, de más de 1.000 metros cuadrados situados en el Recinto del Tránsito, busca que Zamora no solo venda el mejor queso, sino que se convierta en la cantera donde se formen los profesionales y técnicos del sector del mañana.

El respaldo institucional ha sido unánime en un acto que ha contado con la presencia del presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, quien ha recordado que el queso y la leche son motores indispensables para mantener con vida los pueblos de la Comunidad.

Con 45 importadores internacionales cerrando acuerdos de negocio en el Teatro Ramos Carrión y miles de visitantes abarrotando ya las catas y las calles, Zamora afronta cuatro días de fiesta gastronómica reivindicando con orgullo el trabajo de sus ganaderos y queseros.

Durante el acto inaugural, el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, remarcó con rotundidad que "Zamora se convierte en la capital mundial del queso, no solo como eslogan, sino con hechos", celebrando que el evento haya alcanzado la "mayoría de edad" tras pasar de buscar expositores a "tener lista de espera".

En su intervención, Faúndez enfatizó el valor de la lealtad institucional e insistió en que esta gran cita representa "un homenaje al mundo rural, a nuestros ganaderos y queseros que nos demuestran que se puede emprender un proyecto de vida en nuestros pueblos".

Asimismo, tras repasar la gira previa de promoción, el dirigente provincial concluyó con una firme declaración de pertenencia: "Fromago ya es patrimonio de los zamoranos; no se puede entender Fromago sin Zamora ni Zamora sin Fromago".

Además del presidente de la Junta, el acto de apertura de la feria ha contado con la presencia de la vicepresidenta segunda de la Junta, Isabel Blanco; el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Rural, Antonio Pino; la presidenta de EILZA, Sara Fregeneda y el concejal de Obras y Movilidad del Ayuntamiento de Zamora, Pablo Novo.

Además de los presidentes de otras diputaciones de Castilla y León, diputados provinciales, el embajador de Japón en España, Hiroshi Yamauchi; el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco; el delegado territorial de la Junta, Fernando Javier Prada; parlamentarios nacionales y representantes del mundo empresarial, como el director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García; patrocinadores y colaboradores.