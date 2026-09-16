Zamora reúne a la Federación de Municipios para debatir sobre la nueva normativa europea de accesibilidad e IA

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido y el teniente de alcalde, David Gago con la Comisión Políticas Integrales de Discapacidad de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Ayto. Zamora.

La tecnología avanza a pasos agigantados, pero si no se diseña pensando en todos, corre el riesgo de levantar los mismos muros que la sociedad lleva décadas intentando derribar.

Bajo esa idea, el Ayuntamiento de Zamora se ha convertido en la capital del municipalismo inclusivo al acoger la Comisión de Políticas Integrales de Discapacidad de la FEMP, un encuentro encabezado por el teniente de alcalde y concejal de Fiestas y Promoción Económica, David Gago, que sirve como antesala del I Foro Nacional sobre Inteligencia Artificial y Accesibilidad Universal.

A lo largo de la mañana, los representantes municipales han analizado los retos inmediatos que plantea la nueva normativa europea de accesibilidad, la atención a las personas mayores con pérdida auditiva o la adaptación de la señalética vial para personas con autismo.

Pero uno de los puntos más innovadores ha sido la propuesta de crear un gran banco de imágenes sobre barreras arquitectónicas reales.

¿El objetivo? "Enseñar" a los algoritmos a identificar los obstáculos del día a día para que la IA del futuro sea ética, reconozca la diversidad urbana y no replique los sesgos de exclusión del mundo físico.

La Comisión Políticas Integrales de Discapacidad reunida con el teniente de alcalde, David Gago en el salón de juntas del Ayuntamiento de Zamora. Ayto. Zamora.

La jornada concluyó con un encuentro institucional con el alcalde, Francisco Guarido, sirviendo de puente perfecto para el congreso que acoge el Seminario San Atilano.

Un foro donde expertos y responsables públicos perfilarán la 'Declaración de Zamora', el documento marco que fijará los principios para que la inteligencia artificial aplicada en los ayuntamientos sea social, accesible y esté, por encima de todo, al servicio de todas las personas.