Zamora lidera el debate nacional sobre IA e inclusión con la celebración del I Foro de Accesibilidad Universal

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, acompañado por el concejal de Promoción Económica, David Gago y los ponentes de la apertura del I Foro Nacional de Inteligencia Artificial y Accesibilidad Universal. Ayto. Zamora.

La inteligencia artificial ha dejado de ser una promesa de futuro para convertirse en un ingrediente directo del día a día de nuestras ciudades. Sin embargo, el reto no pasa solo por acumular tecnología, sino por garantizar que ningún vecino se quede atrás.

De esta manera, Zamora abre hoy sus puertas al I Foro Nacional de Inteligencia Artificial y Accesibilidad Universal, un espacio de debate organizado por la FEMP junto al Ayuntamiento, la Fundación ONCE, CERMI y la Fundación ACS para poner los algoritmos al servicio de la inclusión real.

Durante la presentación de las jornadas, el alcalde, Francisco Guarido, ha defendido con orgullo el trabajo que la capital zamorana lleva tiempo realizando en sus calles, desde aceras adaptadas o parques infantiles para todos los niños hasta intervenciones en joyas del patrimonio como la Catedral o el Museo Pedagógico.

Imágenes del I Foro Nacional de Inteligencia Artificial y Accesibilidad Universal durante la intervención del alcalde, Francisco Guarido. Ayto. Zamora.

Un despliegue respaldado por fondos europeos para dar respuesta a las necesidades de una población mayor.

"Se trata de poner todos los recursos técnicos posibles para que la accesibilidad sea completa y sin excepciones", ha enfatizado.

El gran hito del congreso llegará con la firma de la 'Declaración de Zamora', una guía pionera que marcará el camino para que los ayuntamientos de toda España usen los datos y la inteligencia artificial sin sesgos y respetando los derechos de las personas con discapacidad.

Para el concejal David Gago, presidir este debate sitúa a la ciudad como "punta de lanza" del municipalismo inclusivo, mientras que desde la FEMP, su secretario general, Luis Martínez-Sicluna, ha incidido en que la tecnología solo tiene sentido si sirve para tumbar barreras físicas, cognitivas o sensoriales y facilitar el día a día de quienes más lo necesitan.