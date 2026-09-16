Fromago atrae al embajador de Japón a Zamora y la Diputación hace de anfitriona: "Pone de relieve la dimensión de la feria"

Víctor López de la Parte y Javier Faúndez reciben al embajador de Japón en España. Diputación de Zamora

Fromago es ya todo un fenómeno en el mundo del queso. Prueba de ello es su capacidad para atraer cada vez a más y más público y participantes. Esto puede verse también en lo que ha ocurrido en el Palacio de La Encarnación, sede de la Diputación de Zamora.

Con motivo de la feria internacional del queso, el embajador de Japón en España, Hiroshi Yamauchi, ha visitado Zamora y ha sido recibido por el presidente de la institución provincial, Javier Faúndez, y el vicepresidente primero y diputado de Educación, Cultura y Turismo, Víctor López de la Parte.

En menos de 24 horas arrancará Fromago 2026 y lo hará con un profundo carácter internacional. "La recepción pone de relieve la dimensión internacional de una feria que, en esta edición, contará con la participación de Japón", han destacado desde la Diputación.

El país asiático contará con un espacio propio en el corazón de Zamora para mostrar al público parte de su gastronomía, tradiciones y cultura.

Durante la recepción, Faúndez y De la Parte han destacado la importancia de la presencia japonesa en Fromago y la oportunidad que conlleva crear nuevos espacios de encuentro entre Zamora y el país nipón a través de la gastronomía y la cultura.

El queso y el sake

La participación de Japón contribuirá a establecer un diálogo gastronómico entre dos tradiciones distintas a través de un producto que actúa como elemento de conexión, el queso.

Uno de los protagonistas, a su vez, será el sake, bebida tradicional japonesa, que se incorpora a la experiencia de Fromago mediante propuestas de maridaje con el queso.

Todo ello permitirá explorar las posibilidades que ofrece la combinación de productos procedentes de culturas gastronómicas tan distantes.

Víctor López de la Parte y Javier Faúndez junto al embajador de Japón en España. Diputación de Zamora

Los visitantes podrán descubrir nuevos sabores y acercarse a una tradición gastronómica milenaria, a la vez que se pone en valor la capacidad del queso para dialogar con culturas y productos de todo el mundo.

La presencia nipona también conlleva una importante vertiente cultural, ofreciendo al público la posibilidad de conocer diferentes aspectos de la cultura japonesa y acercarse a sus tradiciones desde una perspectiva experiencial y gastronómica.

Misaki Drinks en la Plaza de la Catedral

La participación japonesa en Fromago contará con el espacio de Misaki Drinks - MISAKI, que estará ubicado en el stand 31 de la Plaza de la Catedral.

El espacio tiene como procedencia Alicante/Japón y es parte de la representación internacional que hace de Fromago 2026 un punto de encuentro para distintos productos, profesionales, productores y tradiciones gastronómicas.

Desde la Diputación de Zamora han destacado que la participación de Japón permitirá reforzar la vocación internacional de la feria y su capacidad para proyectar Zamora como un espacio de encuentro entre culturas y territorios.

Al mismo tiempo, la presencia nipona contribuirá a ampliar el concepto de Fromago, mostrando que el queso puede ser un verdadero lenguaje gastronómico universal, capaz de generar nuevas experiencias y conexiones entre culturas y personas.

La visita del embajador japonés en España también implica una oportunidad para estrechar los vínculos institucionales y culturales entre Zamora y el país asiático, en un contexto en el que la gastronomía es el vehículo de conocimiento, intercambio y acercamiento.