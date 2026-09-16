La feria del queso ideal para visitar hasta el 20 de septiembre: 82 catas, ponencias, premios y 300 drones

El vicepresidente de la Diputación de Zamora, Víctor López de la Parte, y la presidenta de la Escuela Internacional de Industrias Lácteas (EILZA), Sara Fregeneda López presentan el programa de actividades de Fromago 2026. Diputación de Zamora.

La III edición de la Feria Internacional del Queso de Zamora, 'Fromago Cheese Experience 2026', abre sus puertas del 17 al 20 de septiembre con una extensa programación que aspira a consolidar la cita como la mayor feria sectorial de calle en Europa.

Durante cuatro días, el centro histórico de la capital zamorana albergará a cientos de productores y expositores a lo largo de un recorrido de tres kilómetros, articulado con más de 50 espectáculos de animación, 30 actividades infantiles, 22 ponencias técnicas y catas guiadas que han agotado sus plazas con carácter previo al inicio oficial.

El evento ha sido presentado esta mañana por el vicepresidente primero de la Diputación de Zamora, Víctor López de la Parte, y la presidenta de la Escuela Internacional de Industrias Lácteas (EILZA), Sara Fregeneda.

En el apartado institucional, la institución provincial ha instalado su estand principal en la Plaza de Viriato para divulgar la oferta turística y la tradición ganadera mediante talleres artesanos y el reparto de más de 10.000 bolsas promocionales.

Asimismo, el espacio 'Zamora es Calidad' ofrecerá dos pases diarios de degustaciones gratuitas con aforo para 300 personas en colaboración con la Escuela de Hostelería del CIFP de Zamora.

La agenda cultural y de ocio incluye eventos multitudinarios, entre los que destaca un espectáculo nocturno de 300 drones que sobrevolará el entorno del Castillo el sábado 19 de septiembre, así como los conciertos en el Atrio de la Catedral protagonizados por Luis Merlo y Luis Santana ('Versos con queso'), Capitonis Durii y Luis Pedraza.

En la vertiente profesional, el Teatro Ramos Carrión acogerá la entrega de los Premios 'Cincho', mientras que en el Palacio de la Encarnación se disputarán los certámenes al Mejor Maestro Fromelier de España, la Mejor Tabla de Quesos de Hostelería y la Mejor Tarta de Queso, complementados por másteres impartidos por afinadores de renombre internacional como el francés Roland Barthelemy.