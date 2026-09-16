El Ayuntamiento de Toro recibe una pieza cartográfica única de gran valor histórico y documental

El alcalde de Toro, Carlos Rodríguez, junto al coronel Antonio Romero y la lámina cartográfica. Ayto Toro

El Ayuntamiento de Toro ha recibido este miércoles, 16 de septiembre, una lámina cartográfica de gran valor histórico y documental que hasta ahora estaba en manos de la Subdelegación de Defensa en Zamora.

En el acto de entrega han participado el subdelegado de Defensa en Zamora, el coronel Antonio Romero López, y el alcalde de Toro, Carlos Rodríguez Casares.

Esta obra es parte de una muestra cartográfica de especial interés histórico y documental que permite el conocimiento de la evolución territorial y estratégica de la provincia de Zamora a lo largo de los años.

En concreto, esta pieza está vinculada a la documentación histórica relacionada con la frontera hispano-portuguesa, de 1.214 kilómetros de longitud, que es considerada una de las más antiguas y definidas de Europa.

El trazado se configuró en la Edad Media mediante los tratados de Zamora (1143), Badajoz (1267) y Alcañices (1297), pero su delimitación definitiva fue establecida entre 1864 y 1926.

El mapa que hoy ha recibido el Ayuntamiento de Toro forma parte de un conjunto de cerca de 200 piezas que conserva el Archivo Cartográfico del Centro Geográfico del Ejército, en el que hay reunida documentación de gran valor para el estudio de la evolución territorial y estratégica de la provincia zamorana.

La colección está complementada con planos históricos de Zamora y otras localidades de la provincia, entre ellas Fermoselle, Benavente, Puebla de Sanabria, Carbajales y Toro. La obra en su conjunto puede ser consultada a través de la Biblioteca Virtual de Defensa.

El Ayuntamiento de Toro ha querido valorar "especialmente" esta incorporación de la pieza por su interés para el conocimiento de la historia del municipio y la provincia, además de por las posibilidades que ofrece para su estudio y difusión.

Esta pieza cartográfica es una importante fuente para investigadores, ciudadanos y estudiantes interesados en conocer la evolución histórica del territorio.

Su conservación y puesta en valor permiten preservar y transmitir el patrimonio documental de la provincia de Zamora.