Llega a Madrid la obra de Antonio Pedrero, el artista que "ha sabido mirar a Zamora y convertirla en arte"

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, en la inauguración de la exposición 'Antonio Pedrero. Antológica 1952-2026' en Madrid. Diputación de Zamora

Este jueves, 3 de septiembre, ha tenido lugar la inauguración de la exposición 'Antonio Pedrero. Antológica 1952-2026'. Una muestra que recorre en Madrid la trayectoria artística de uno de los grandes referentes de la pintura contemporánea zamorana.

En el acto que ha tenido lugar en el Centro Cultural Casa de Vacas, en el parque de El Retiro, ha participado el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, quien ha estado acompañado por el propio artista y el vicepresidente primero y diputado de Educación, Cultura y Turismo, Víctor López de la Parte.

La muestra está comisariada por Ana Pedrero, hija del artista, y ofrece una ruta por la trayectoria de Antonio Pedrero, vinculando su producción artística con los paisajes, la tierra, las gentes y las tradiciones de Zamora.

Faúndez ha destacado, durante su intervención, que el artista contemporáneo es uno de los "más importantes de Zamora", además de representar una de las "figuras esenciales para entender la pintura zamorana de las últimas décadas".

Para el presidente, la exposición es "mucho más que una recopilación de obras al uso" porque es un "recorrido por toda una vida dedicada al arte", con 75 años de creación, búsqueda y compromiso con la pintura, pero también una ruta por Zamora.

Precisamente, es esto último lo que ha destacado Faúndez, por la profunda vinculación de la obra de Pedrero con la provincia de Zamora.

"Hablar de Antonio Pedrero es hablar de nuestra tierra", ha apuntado, antes de ensalzar su pintura como una muestra de "nuestros pueblos, paisajes, tradiciones, gentes y esa forma tan particular que tenemos los zamoranos de entender y vivir nuestro territorio".

En este sentido, Faúndez ha destacado la capacidad del artista para transformar su mirada sobre la provincia en una expresión artística propia. "Antonio ha sabido mirar Zamora y convertir esa mirada en arte", ha asegurado.

El presidente de la Diputación también ha agradecido la colaboración del concejal del distrito de El Retiro, Andrea Levi, por su "acompañamiento, predisposición y ayuda" para hacer posible que esta muestra se desarrolle en Casa de Vacas.

Antonio Pedrero, embajador cultural de Zamora

Para Faúndez, la figura de Pedrero llega hasta el punto de considerarle el embajador de la provincia a través de su obra y trayectoria artística.

"Gracias, Antonio Pedrero, por ser uno de los grandes embajadores culturales de nuestra provincia", ha expresado Faúndez, quien ha finalizado felicitando al artista por la exposición y por "toda una vida dedicada al arte".

La presencia de la Diputación de Zamora en la inauguración refuerza su compromiso con la promoción y difusión de la cultura y del patrimonio artístico de la provincia, además de con el reconocimiento de aquellos creadores que han contribuido a proyectar el nombre de Zamora.

La exposición ‘Antonio Pedrero. Antológica 1952-2026’ se presenta como una oportunidad para acercar al público madrileño la trayectoria de un artista profundamente vinculado a Zamora y cuya obra ha convertido paisajes, pueblos, tradiciones y formas de vida de la provincia en parte esencial de su universo creativo.

La muestra estará abierta al público en el Centro Cultural Casa de Vacas de Madrid, situado en el parque de El Retiro, hasta el 27 de octubre de 2026.

El horario de visita será de lunes a domingo, de 10:00 a 21:00 horas, permitiendo al público madrileño y a los visitantes de la capital acercarse a la obra de Antonio Pedrero y conocer la trayectoria de uno de los grandes artistas contemporáneos vinculados a Zamora.