Una pelea multitudinaria pudo acabar en tragedia en las fiestas de Belver de los Montes: tres heridos y dos detenidos

La Guardia Civil detuvo el pasado sábado en Belver de los Montes (Zamora), un pequeño pueblo de 250 habitantes, a un hombre y una mujer como presuntos autores de varias agresiones durante un altercado registrado en la localidad.

Todo ello se saldó con tres personas heridas y varios asistentes atendidos por ataques de ansiedad.

Los tres heridos, que no presentaban lesiones de gravedad, fueron trasladados al Hospital de Zamora, donde recibieron asistencia médica y posteriormente fueron dados de alta.

Además, varias personas que se encontraban en el lugar sufrieron ataques de ansiedad, especialmente algunos de los jóvenes que presenciaron el enfrentamiento.

El suceso se produjo durante la noche del sábado, en un fin de semana marcado por la celebración de fiestas en numerosas localidades de la provincia y por el consiguiente incremento de población y visitantes.

El subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, explicó que se trató del incidente más destacado de un fin de semana “complicado para la Guardia Civil” por la cantidad de celebraciones que se desarrollaban en distintos municipios.

“El suceso más destacado se produjo la noche del sábado. Un altercado en el que, presuntamente, unas personas que residen en la localidad habían agredido a varios de los presentes”, valoró Blanco.

Durante la intervención, los agentes detuvieron a un hombre y una mujer como presuntos autores de las agresiones y requisaron una navaja de grandes dimensiones y varios palos.

Más tensión

La presencia de estos objetos elevó la tensión entre los asistentes, algunos de los cuales, según explicó el subdelegado, entendieron que “tenían que reaccionar” ante lo ocurrido.

La rápida actuación de la Guardia Civil permitió contener la situación y evitar que el enfrentamiento fuera a más.

“La Guardia Civil evitó que el conflicto fuera a más”, destacó Ángel Blanco, quien incidió en que varios de los presentes “entendieron que tenían que reaccionar” ante las agresiones.

El subdelegado recordó que el incremento de población que experimentan los municipios zamoranos durante sus fiestas supone también un refuerzo de la vigilancia y un reto añadido para las fuerzas de seguridad.