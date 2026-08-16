Toro vive de lleno un San Agustín repleto de tradición: "Nuestros maestros carroceros son una seña de identidad que admira toda España"

A escasos días de que la ciudad de Toro se sumerja de lleno en sus fiestas patronales en honor a San Agustín, la concejala, María Velasco García atiende la llamada de EL ESPAÑOL de Castilla y León con la exigencia y la tensión propia de quien es responsable de las entrañas de esta gran celebración.

Al frente de áreas tan diversas como Personal, Festejos, Limpieza Viaria, Juventud, Participación Ciudadana, Igualdad y Parques y Jardines, Velasco encarna el engranaje que hace posible que una ciudad de menos de 10.000 habitantes sostenga diez días continuados de actividad desenfrenada.

Fijando la atención en el balance del mandato y ante un calendario con orquestas de primer nivel, encierros, verbenas taurinas y la internacionalidad de sus emblemáticas carrozas, la concejala repasa en esta entrevista las claves del modelo festivo toresano, la coordinación entre concejalías y la transición institucional vivida en el equipo de gobierno.

Pregunta.- Maneja carteras con mucha carga operativa y de contacto directo como Festejos, Limpieza, Juventud o Participación Ciudadana. ¿Cómo se gestiona esa responsabilidad en las semanas previas a las fiestas?

Respuesta.- Al final muchas de estas áreas están muy interrelacionadas. Festejos está estrechamente ligado a Limpieza, pero también a Juventud y a Participación Ciudadana a través de las asociaciones que organizan actividades. Recaer sobre la misma persona facilita la coordinación. Es la concejalía más visible y respondes absolutamente ante todo. Durante semanas planificas con tensión para que no haya ningún contratiempo y no ves el momento de que pasen; cuando terminan y ves que ha salido bien, respiras tranquilo sabiendo que el trabajo ha dado sus frutos.

P.- ¿Qué papel juega el tejido asociativo y el voluntariado local en la elaboración del programa?

R.- Una de las cosas que más agradezco en Toro es que, ya no solo en San Agustín sino en la Vendimia, Carnavales o Navidad, siempre hay asociaciones y vecinos dispuestos a colaborar. Ellos saben muchísimo mejor que nosotros las necesidades reales de cada momento.

Animo a colaborar a todo el mundo, desde el más pequeño al más mayor, porque las opiniones de todos aportan visiones diferentes e ideas frescas.

Eso es lo que crea tejido asociativo y lo que realmente "hace pueblo", aunque seamos una ciudad.

P.- En el Saluda oficial de las fiestas ha tenido un recuerdo explícito para los concejales de festejos que le precedieron.

R.- El año que viene hay elecciones y uno nunca sabe qué pasará, así que era una forma de acordarme de quienes estuvieron antes.

En este puesto no es nada fácil estar y hay que ser honestos: ningún concejal que ha pasado por Festejos lo ha hecho con mala intención, todo el mundo ha trabajado desde lo que creía mejor para el pueblo.

Muchas de las actividades que hoy disfrutamos son el legado de las ideas de esos concejales.

P.- También ha querido poner el foco en los empleados municipales que no salen en las fotos.

R.- Era de justicia acordarme de quienes no se ven pero están ahí. Hay muchos trabajadores municipales que llevan más de un mes preparando la ciudad para acoger a vecinos y visitantes: desde Limpieza y Obras hasta las oficinas, pasando por los Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil.

Es un trabajo silencioso, pero si fallara un solo eslabón, como la limpieza un día clave, todo el esfuerzo se vería empañado.

"Planificas con tensión para que no haya contratiempos; cuando las fiestas terminan y ves que todo ha salido bien, respiras tranquilo"

P.- Esta legislatura ha estado marcada en el Ayuntamiento por una transición en la alcaldía a mitad de mandato. ¿Se ha notado en el día a día de la administración?

R.- Personalmente no lo he notado. Cada persona tiene su manera de trabajar, pero ha habido una continuidad y una transición del todo natural.

Las concejalías han quedado prácticamente iguales y funcionamos como un equipo coordinado donde nos ayudamos entre todos.

Salvo el cambio de nombre, al pasar de alcaldesa a alcalde, no he notado un gran cambio.

P.- Sorprende la gran intensidad cultural y festiva durante los meses de verano. ¿Cómo se plantea la coordinación para no solapar eventos en una ciudad del tamaño de Toro?

R.- Tradicionalmente Festejos y Cultura iban unidos, pero nosotros decidimos separarlos.

Aun así, la coordinación con el concejal de Cultura, Javier López, es diaria y absoluta. Preparamos las cosas con meses de antelación para no pisarnos las programaciones.

Aunque nos gustaría hacer muchísimas actividades el mismo día, hay que ser realistas con la población que tenemos y con el volumen de visitantes; diversificar en exceso no permitiría sacar el máximo rendimiento a unos espectáculos musicales que, por cierto, se han encarecido bastante.

P.- En el apartado musical para este San Agustín han apostado por un formato de más conciertos y vermuts.

R.- Sí, en lugar de dos conciertos como otros años, hemos apostado por cuatro actuaciones de mayor formato, dando cabida a grupos locales como Cruce de Caminos y a formatos de éxito como 'Haciendo el Indie', además del tributo a Héroes del Silencio o Sanguijuelas del Guadiana, junto a grandes orquestas como La Huella para el Sábado de las Carrozas.

Hay que adaptarse también a las normativas de ruido, promocionando los vermuts musicales y eventos que no se alarguen excesivamente en la madrugada.

P.- Mencionaba el Sábado de las Carrozas. En Toro es casi una institución, pero fuera sigue llamando la atención su nivel de elaboración.

R.- Tenemos la inmensa suerte de contar en Toro con maestros carroceros de referencia. A nosotros nos parece algo cotidiano porque siempre ha estado ahí, pero es un espectáculo de un nivel extraordinario.

Municipios de toda España vienen hasta aquí para contratar las carrozas que se fabrican en nuestra ciudad. Es uno de los días en los que más visitantes recibimos.

"En diez días de fiestas tenemos festejos taurinos en nueve de ellos. Son cifras complicadas de mantener para una ciudad de menos de 10.000 habitantes, pero hay oferta para todos los gustos"

P.- La programación taurina vuelve a ser uno de los pilares de San Agustín con encierros, corridas y eventos populares.

R.- Elaborar el cartel taurino es sumamente complejo.

Arrancamos de lleno el día 21 y terminamos el 30; son casi diez días de festejos en una ciudad de menos de 10.000 habitantes y tenemos toros en nueve de ellos.

Mantener esas cifras es complicado tanto para las arcas municipales como para el aguante de la propia gente, pero hemos diseñado una oferta completa: la gran corrida del día 23, la tradicional Fuente del Vino, la verbena taurina con disfraces, los encierros, el Toro del Cajón organizado por la Asociación Cultural de Toros y Tradición, o el concurso de cortes.

Tanto si te gustan los toros como si no, tienes alternativas, pero al aficionado taurino le ofrecemos un festejo cada día.

P.- Como antesala a las fiestas patronales, Toro celebró también la festividad de San Lorenzo.

R.- Es la fiesta de nuestro cuerpo de bomberos voluntarios, que hacen una labor fantástica no solo en incendios, sino en excarcelaciones de tráfico o rescates.

Tras las exhibiciones de vehículos para los niños, llega su tradicional mojada y la procesión.

Es el gran preámbulo que nos avisa de que San Agustín ya está a la vuelta de la esquina.

P.- Para terminar, este año el pregón inaugural correrá a cargo de Josué Bermejo Temprano.

R.- Queríamos tener un detalle muy especial con él.

Josué Bermejo es una persona conocida y muy querido por todos en Toro, siempre dispuesto a colaborar y ayudar en todo lo que se le pide.

Es un embajador extraordinario de nuestra ciudad y estamos seguros de que preparará un pregón a la altura del cariño que le tiene todo el pueblo.