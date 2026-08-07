La Guardia Civil recupera 4.200 euros estafados a una empresa de Zamora mediante el pirateo de sus facturas

La Guardia Civil ha dado por concluida la operación ‘Salness’ con la investigación de una mujer de 35 años, residente en Roquetas del Mar (Almería), como presunta autora de un delito de estafa informática tras haber defraudado 4.214,72 euros a una empresa afincada en la provincia de Zamora.

El operativo, liderado por el Equipo @ —un equipo de la Comandancia de Zamora—, se ha saldado con la recuperación íntegra de la cantidad estafada y su devolución a la entidad damnificada.

Los hechos se remontan al pasado mes de febrero, cuando los ciberdelincuentes interceptaron la facturación entre dos empresas mediante la modalidad conocida como 'Vendor Email Compromise' (VEC) o compromiso del correo electrónico de un proveedor.

Tras alterar el número de cuenta de la factura original enviada por e-mail, lograron que la compañía zamorana realizase el ingreso en un depósito bancario controlado por la red.

La investigación iniciada tras la denuncia permitió rastrear el flujo del dinero, bloquear la cuenta de destino antes de su desvío y recuperar la totalidad del importe.

Para culminar las actuaciones, los agentes zamoranos solicitaron el apoyo del Puesto Principal de Roquetas - Aguadulce (Almería), cuyos efectivos localizaron e investigaron a la sospechosa en su lugar de residencia. Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de los Juzgados de Zamora.