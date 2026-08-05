Toro invertirá 386.000 euros en modernizar la plaza de Santa Marina y su entorno histórico
El proyecto cuenta con una inversión de 386.000 euros y un plazo de ejecución de seis meses para actuar sobre más de 2.100 metros cuadrados del casco histórico.
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El Ayuntamiento de Toro ya busca empresa para dar un lavado de cara integral a la plaza de Santa Marina y las calles de alrededor. Las obras saldrán por más de 386.000 euros y la idea es dejar a punto uno de los rincones con más solera y movimiento del centro histórico.
Los trabajos se van a alargar unos seis meses y afectarán a más de 2.100 metros cuadrados.
El plan pasa por renovar todo el suelo del centro de la plaza, unificar las aceras en la calle Sol y cambiar desde cero las tuberías de saneamiento, el riego y el alumbrado, apostando por luces de menor consumo.
Además, se busca que el peatón gane terreno frente a los coches para poner en valor los monumentos de la zona.
Las constructoras que quieran hacerse con el contrato tienen de plazo hasta el 24 de agosto a las 23:59 horas para presentar sus ofertas por internet.
El precio que propongan pesará un 80 % en la decisión final y los años de garantía extra que ofrezcan sumarán el 20 % restante.
Desde el Consistorio confían en que la obra sirva para dejar un espacio «más cómodo, seguro y bonito tanto para los vecinos como para los turistas».