Toro invertirá 386.000 euros en modernizar la plaza de Santa Marina y su entorno histórico

El Ayuntamiento de Toro ya busca empresa para dar un lavado de cara integral a la plaza de Santa Marina y las calles de alrededor. Las obras saldrán por más de 386.000 euros y la idea es dejar a punto uno de los rincones con más solera y movimiento del centro histórico.

Los trabajos se van a alargar unos seis meses y afectarán a más de 2.100 metros cuadrados.

El plan pasa por renovar todo el suelo del centro de la plaza, unificar las aceras en la calle Sol y cambiar desde cero las tuberías de saneamiento, el riego y el alumbrado, apostando por luces de menor consumo.

Además, se busca que el peatón gane terreno frente a los coches para poner en valor los monumentos de la zona.

Las constructoras que quieran hacerse con el contrato tienen de plazo hasta el 24 de agosto a las 23:59 horas para presentar sus ofertas por internet.

El precio que propongan pesará un 80 % en la decisión final y los años de garantía extra que ofrezcan sumarán el 20 % restante.

Desde el Consistorio confían en que la obra sirva para dejar un espacio «más cómodo, seguro y bonito tanto para los vecinos como para los turistas».