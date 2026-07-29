El Ayuntamiento de Zamora invertirá 86.334 euros en la renovación integral del parque infantil de Valorio

El concejal de Obras del Ayuntamiento de Zamora, Pablo Novo Ayuntamiento de Zamora

El Ayuntamiento de Zamora ha presentado este miércoles el proyecto de renovación integral del parque infantil situado en el bosque de Valorio, concretamente en la zona de juegos ubicada junto a las grandes resbalinas.

Esta actuación, que cuenta con un presupuesto base de licitación de 86.334 euros, permitirá dotar a este emblemático espacio natural de un área de juego moderna, accesible y adaptada a todas las edades, según ha explicado el concejal de Obras, Pablo Novo.

La medida responde a la estrategia del equipo de gobierno municipal para modernizar progresivamente los parques infantiles de la ciudad, recintos que en muchos casos acumulaban décadas sin una intervención integral y requerían una actualización profunda en términos funcionales, de seguridad y de accesibilidad.

Dos áreas funcionales e integradoras

El proyecto redistribuye completamente las zonas recreativas en dos grandes áreas diferenciadas. Por un lado, una zona de juegos de menor escala e inclusión orientada a los más pequeños, que dispondrá de nuevos columpios, incluido un columpio adaptado para garantizar el derecho al juego en igualdad de condiciones, y dos juegos de muelles adicionales.

Por otro, se instalará una gran estructura central multijuego, que será la pieza central y de mayor envergadura del parque.

Novo ha explicado que se trata del mayor juego infantil instalado hasta la fecha en Zamora, un castillo de varios metros de altura compuesto por dos torres unidas mediante pasadizos elevados, cuatro resbalinas, circuitos de escalada y múltiples juegos diseñados para un uso simultáneo y masivo.

La intervención se completa con la renovación total de los areneros para optimizar la seguridad del recinto, la colocación de cuatro nuevos bancos de polietileno, tres papeleras y la instalación de un nuevo cartel identificativo de acceso.

Modernización en los barrios

El responsable municipal ha añadido que con el proyecto de Valorio, el Ayuntamiento alcanza los ocho parques infantiles renovados integralmente en lo que va de mandato.

A los seis recintos ya ejecutados se suma el parque de la calle Cantón, adjudicado y con inicio de obras inminente, así como esta nueva actuación en Valorio.

Durante la presentación de esta nueva actuación, el concejal ha adelantado los próximos pasos del plan de modernización de espacios infantiles.

Este incluye el parque de La Marina, del que se presentará en los próximos días su proyecto de renovación que seguirá una línea arquitectónica similar a la de Valorio con un gran elemento central representativo.

A ello se suma la actuación en Rabiche, que se encuentra en fase de redacción de proyecto, fruto de un proceso participativo desarrollado directamente con los niños y las niñas del barrio.

Otras actuaciones que ha señalado Novo son la renovación de los parques de Puerta Nueva, Los Pelambres, Olivares, San Blas, Vista Alegre y La Vaguada.

"Invertir en parques infantiles no es únicamente renovar juegos. Es invertir en convivencia, en calidad de vida, en accesibilidad y en hacer de Zamora una ciudad cada vez más amable para las familias y para los niños que la disfrutan cada día", ha concluido Pablo Novo.