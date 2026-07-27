La planta de biogás de Granja de Moreruela eleva a 11 los proyectos sometidos a información pública en Zamora

La Federación Zamora en Pie ha alertado sobre la salida a información pública del proyecto de una nueva planta de biogás en el municipio zamorano de Granja de Moreruela.

Según los datos recopilados por la organización, se trata de la undécima instalación de estas características que alcanza esta fase administrativa de las 17 que, hasta el momento, estaría tramitando la Junta de Castilla y León en la provincia.

La Federación recuerda que, según las palabras del delegado Territorial de la Junta, existen más de 40 plantas proyectadas para Zamora y advierte de las dimensiones que está alcanzando el desarrollo de esta industria.

La instalación prevista en Granja de Moreruela tendría capacidad para gestionar 161.000 toneladas de residuos al año, una cantidad que elevaría hasta 1.893.000 toneladas anuales la capacidad conjunta de los proyectos que ya han salido a información pública.

De acuerdo con la documentación del propio proyecto citada por Zamora en Pie, la planta recibiría diferentes tipos de excrementos animales, además de una extensa relación de residuos entre los que figuran lodos de fosas sépticas, aceites, grasas y subproductos animales no destinados al consumo humano de las categorías Sandach 2 y 3.

"Amenaza el medio rural"

La organización denuncia que la provincia "corre el riesgo de convertirse en el destino de residuos generados en otros territorios" y rechaza un modelo que, a su juicio, "amenaza el medio rural y la calidad de vida de sus habitantes".

"A lo que no quiere nadie en ninguna parte le están buscando sitio en un vertedero al que pondrán de nombre Zamora", asegura la federación.

Ante esta situación, Zamora en Pie anima a la ciudadanía "a informarse, difundir el contenido de los proyectos, incorporarse a alguna de las asociaciones integradas en la federación y colaborar económicamente con sus actividades".

La organización señala que estas aportaciones permiten "impartir charlas, desarrollar campañas informativas en radio y respaldar las acciones legales emprendidas contra las instalaciones".

La Federación también invita a "incorporarse a sus grupos de WhatsApp, que ya reúnen, según sus datos, a unas 2.900 personas".

Y recuerda que toda la información sobre "sus actividades y las vías de colaboración" puede consultarse a través de la página web stopbiogaszamora.com.