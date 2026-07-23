El Ayuntamiento de Zamora aclara que la gala inaugural de LittleOpera no forma parte del programa Plazas Sinfónicas

El Ayuntamiento de Zamora ha considerado “necesario” aclarar la “confusión” que se ha generado en los últimos días “a raíz de la publicidad difundida por la Junta sobre el programa Plazas Sinfónicas 2026” en la que “se incluye la gala inaugural del Festival LittleOpera” programada para el 24 de julio.

“El concierto que abrirá el festival no forma parte del programa Plazas Sinfónicas, sino que constituye una actividad propia del Festival Internacional LittleOpera Zamora, impulsado por el Ayuntamiento de Zamora y que cuenta también con la colaboración de la Junta de Castilla y León, la Diputación de Zamora y Caja Rural”, señalan desde el Ayuntamiento de Zamora.

El consistorio añade que “en la propia página web de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, en la que se describe la temporada de la orquesta” se “diferencian claramente los conciertos de las Plazas Sinfónicas de las participaciones de las orquestas en varios festivales de Castilla y León como el Festival LittleOpera Zamora”.

“En este caso aparece claramente diferenciada de las Plazas Sinfónicas”, añaden asegurando que

“la inclusión de esta gala dentro de la campaña de promoción de Plazas Sinfónicas está provocando una confusión que ya está teniendo reflejo entre la ciudadanía, al trasladar la idea errónea de que se trata de uno de los conciertos de ese ciclo autonómico, habitualmente gratuitos”.

La gala inaugural de LittleOpera es un concierto lírico, con la participación de solistas vocales y un repertorio específicamente concebido para la inauguración del festival.

Además, el propio festival asume parte de su organización y financiación, incluyendo la contratación de los solistas y del director musical invitado. Asimismo, el acceso al concierto se realiza mediante la correspondiente entrada, como sucede con el resto de la programación del certamen, tal y como se anunció en su presentación.

Por el contrario, el programa Plazas Sinfónicas consiste en una gira de conciertos sinfónicos promovida íntegramente por la Junta de Castilla y León, con acceso gratuito para el público y unas características artísticas propias.

El Ayuntamiento lamenta que “la difusión realizada por la Junta haya mezclado ambas iniciativas, ya que ello está generando un evidente malentendido entre los ciudadanos y puede ocasionar problemas organizativos en el acceso al concierto inaugural, al crear expectativas que no se corresponden con la realidad del evento”.

Del mismo modo, el Ayuntamiento considera que “esta forma de presentar la programación proyecta la imagen de que Zamora forma parte de la gira Plazas Sinfónicas cuando, en realidad, ni la capital ni ninguna otra población de la provincia, han sido incluidas este año entre las sedes que acogen un concierto de dicho programa”.

La colaboración institucional de la Junta con la gala inaugural de LittleOpera materializada en la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, que el Ayuntamiento “agradece, no modifica la naturaleza de un concierto que pertenece al festival y que responde a un modelo artístico y organizativo completamente distinto”.

El Ayuntamiento de Zamora quiere asimismo “poner en valor la colaboración que la Junta de Castilla y León viene manteniendo con el Festival Internacional LittleOpera Zamora desde su primera edición”, mediante “su apoyo económico y desde la segunda edición del festival, celebrada en 2017, con la participación de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León en la gala inaugural”.

“Sin duda esta ha sido siempre una aportación que ha contribuido de manera decisiva a la calidad artística del certamen y que el Ayuntamiento agradece y reconoce”, añaden desde el consistorio zamorano.

Precisamente por tratarse de una fórmula de colaboración institucional consolidada desde hace años, el Ayuntamiento considera “aún más importante que se diferencien con claridad ambas iniciativas”.

“La participación de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León en la gala inaugural responde al apoyo que la Junta presta al festival y no convierte este concierto en una actuación integrada dentro del programa Plazas Sinfónicas, aunque también tenga lugar en el mes de julio y al aire libre. Confundir ambas programaciones desvirtúa la realidad de la colaboración institucional, genera una percepción que no se corresponde con los hechos y provoca una confusión innecesaria entre la ciudadanía”, afirman.

Antes de hacer pública esta aclaración, el Ayuntamiento de Zamora trasladó formalmente a la Junta de Castilla y León su solicitud de rectificación de la información difundida sobre este concierto.

Dicha petición fue remitida por escrito a la Delegación Territorial de la Junta en Zamora y posteriormente trasladada también a la Consejería de Cultura y a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, a través de correo electrónico, “no habiendo recibido hasta la fecha respuesta alguna a esta solicitud”.

Además, la publicidad continúa presentando la gala inaugural de LittleOpera “como parte del programa Plazas Sinfónicas, manteniéndose así la confusión que motivó la petición de rectificación”.

Por todo ello, el Ayuntamiento de Zamora quiere “rectificar y aclarar la información difundida”, para “diferenciar con claridad ambas programaciones, evitando una confusión que perjudica tanto a la correcta información de la ciudadanía como al normal desarrollo de un festival que constituye una de las principales citas culturales de la ciudad”.