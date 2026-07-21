Zamora vuelve a teñirse de solidaridad: abre la inscripción de la XV Carrera de la Guardia Civil por las enfermedades raras

Este miércoles se abrirán las inscripciones de la XV Carrera de la Guardia Civil de Zamora, que un año más, y desde la primera edición, todo lo recaudado se destinará a la Federación Española de Enfermedades Raras (Feder) y sus Becas de Investigación, por lo que la participación del tejido social de cualquier punto de la geografía española cobra especial importancia

La asociación Corriendo por el Corazón de Hugo, con la colaboración de la Guardia Civil de Zamora, y Feder abre inscripciones para formar parte de la fiesta de la solidaridad. Una cita que va mucho más allá del deporte y volverá a teñir la ciudad de solidaridad.

La carrera se celebrará el domingo 27 de septiembre, pero a partir de los días 22 y 23 de julio, miércoles y jueves respectivamente, será posible formalizar la inscripción y recoger la camiseta oficial en la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora y en la caseta número 2 de Santa Clara en horario de mañana de 11:00 a 13:30 y tarde de 18:00 a 20:30 horas.

También se podrán realizar en la sede de la asociación, en la Avda. Víctor Gallego 23 y online, a través de la web de SmartChip, para los que se encuentren fuera de la ciudad o no puedan acudir durante estos días, en este último caso, la recogida de la camiseta la podrán realizar en la sede de la asociación.

Corredores, andarines y patinadores llenarán la Plaza de la Marina de color y solidaridad.

Ello gracias, un año más, al apoyo incondicional de la Diputación de Zamora, Ayuntamiento de Zamora, Zamora es calidad del Patronato de Turismo, Sanigest, TecoZam, Aviva Obras Integrales, Fundación Caja Rural de Zamora, Feníe Energía, Fundación Seur y Fundación Guardia Civil, que han convertido esta carrera en uno de los eventos más esperados de cada año.

Los inscritos recibirán una camiseta y los 1.000 primeros una bolsa/mochila conmemorativa, gracias a la Fundación Caja Rural de Zamora. La cuota de inscripción, será de ocho euros para corredores y siete euros para andarines y patinadores.

Desde la organización han hecho un llamamiento a toda la sociedad para que vuelva a demostrar su enorme solidaridad. "Cada inscripción supone un impulso a la investigación de las enfermedades raras y una oportunidad para seguir ofreciendo esperanza a miles de familias", han señalado.