Jesús González, alcalde de Hermisende: “Alguien ya quiere quemar el pueblo, directamente"

El alcalde de Hermisende, Jesús González, advirtió hoy de que, durante el último mes, se han contabilizado cuatro incendios y siete conatos. “Llevamos un mes con varios intentos de fuego en la localidad de San Ciprián. Lo que más nos preocupa es que llegó a haber uno, incluso, en el centro del pueblo, en un patio particular. Creemos que es alguien que, por algún motivo, ya quiere quemar el pueblo, directamente”, afirmó.

“El domingo, tuvimos uno fuera de ese anejo, entre Hermisende y Castrelos, y me han dicho que, desde la aplicación de la Junta, esta madrugada ha habido dos pequeños conato; uno, en Castrelos y otro, en Hermisende. La suerte, hasta el momento, es que han sido fuegos pequeños. El más grande afectó a unas cuatro hectáreas de matorral y algunos han afectado a algún castaño, sin que haya habido daños personales ni en viviendas”, añadió.

“Persona del pueblo”

En este contexto, González Nieto incidió en que los cuatro últimos incendios, tres conatos y uno que afectó a más de tres hectáreas, presentan “características diferentes, fuera de los pueblos” y apostilló: “Nos hace pensar en alguien en concreto. Todos creemos que la persona que lo está haciendo en San Ciprián tiene que estar dentro del pueblo porque es arriesgadísimo para alguien de fuera meterse a cruzar un pueblo para ir a un fuego en un patio particular. Como todos sabemos, los pueblos no están poblados pero siempre te puede ver alguien”.

Por último, el regidor comentó que la Guardia Civil hace investigaciones en torno a esos incendios. “Ahora mismo, estamos un poco confusos porque, de repente, dejaron de actuar en el núcleo de San Ciprián y pasan al monte. Habitualmente los fuegos de esta zona son provocados por pirómanos expertos, generalmente, en el mes de septiembre, cuando todo está más seco y nos extraña que se estén adelantando. Estamos intentando averiguar entre todos que puede pasar”, concluyó.

Jesús González hizo estas declaraciones en la Diputación de Zamora, después de participar en la firma de convenios del programa Rehabitare, junto con otros siete regidores de la provincia, la vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, y el presidente de la Institución provincial, Javier Faúndez.