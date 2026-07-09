Otro día más sin poder llegar a la oficina por culpa del AVE

Por segundo día consecutivo, el AVE ha dejado en la estacada a decenas de viajeros zamoranos. Este miércoles, muchos regresaron a casa con más de cuatro horas de retraso, y este jueves la misma incidencia se ha repetido desde primera hora de la mañana.

El tren con salida prevista a las 7:41 horas ha pasado por la estación de Zamora a las 9:15, acumulando ya más de hora y media de demora y dejando a los usuarios sin saber a qué hora conseguirán llegar a su destino.

"Ayer volvimos a casa con más de cuatro horas de retraso y hoy por la mañana ha vuelto a pasar. El tren de las 7:41 horas ha pasado por Zamora a las 9:15 y ya veremos a que hora llegamos a trabajar, por la misma incidencia de ayer", denuncia la Asociación de Usuarios del AVE en Zamora (Ausave Zamora).

Ausencia total de información

Lo más indignante para los afectados es la ausencia total de información. A las 6:30 de la mañana, cuando los viajeros se despertaron y consultaron las aplicaciones oficiales de Renfe y Adif, no aparecía ninguna alerta de retraso, a pesar de que el problema ya existía.

"El caso es que cuando todos nos hemos despertado a eso de las 6:30 y entramos en las aplicaciones de Renfe y Adif no ponía que hubiera ningún retraso, pero ya lo había y no informan de nada", subraya la asociación.

Esta situación vuelve a poner de manifiesto el caos que rodea al servicio ferroviario de alta velocidad en Zamora.

Un servicio que se presenta como moderno y eficiente, pero que en la práctica resulta poco fiable y genera enormes problemas a cientos de personas que intentan cumplir con sus obligaciones diarias.

"Un servicio nada fiable"

"Otra vez más se deja ver el caos ferroviario de un servicio nada fiable que deja a cientos de viajeros sin poder llegar a sus compromisos a su hora", afirma Ausave Zamora.

La asociación no solo critica a las operadoras, sino también la falta de respuesta por parte de los responsables políticos locales.

"Y otra vez echamos en falta que los políticos de Zamora alcen la voz pidiendo explicaciones y defendiendo los intereses de los ciudadanos de esta ciudad", reclama con contundencia.

Mientras Renfe y Adif guardan silencio sobre las causas de esta incidencia repetida, los usuarios zamoranos continúan sumando retrasos y frustración.

Un problema que ya no se percibe como algo puntual, sino como un mal endémico que exige soluciones urgentes y una defensa firme de los intereses de la ciudadanía por parte de sus representantes.