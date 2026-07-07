Arde un camión cargado de pacas de paja en la A-6 a su paso por Cerecinos de Campos

El incendio se declaró en el semirremolque de un vehículo articulado que circulaba en dirección a Lugo y no causó heridos, aunque sí daños materiales.

La Subdelegación del Gobierno en Zamora ha informado de que un vehículo articulado que transportaba pacas ha sufrido este martes un incendio cuando circulaba por la autovía A-6, a la altura del término municipal de Cerecinos de Campos.

El suceso no ha provocado heridos y únicamente se han registrado daños materiales.

El incendio se produjo a las 11:25 horas en el punto kilométrico 242,900 de la A-6, en la calzada con sentido hacia A Coruña.

Bomberos de la Diputación de Zamora durante la intervención Consorcio Provincial de Bomberos de Zamora

Las llamas afectaron a la carga que transportaba el semirremolque del camión, que realizaba un transporte desde la localidad vallisoletana de Tordesillas con destino a Lugo.

Tras detectarse el fuego, el conjunto del vehículo quedó detenido y apartado sobre el carril de deceleración. Posteriormente, fue retirado de la autovía hasta un camino próximo con el fin de garantizar la seguridad y facilitar las labores de extinción.

Esta circunstancia permitió mantener libres los dos carriles de circulación del sentido hacia A Coruña, por lo que el tráfico pudo continuar sin quedar completamente interrumpido.

Según la información facilitada por el Centro Coordinador de Emergencias 112 de Castilla y León, el incidente se saldó sin personas heridas.

En el lugar intervinieron los bomberos del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación de Zamora, que, una vez desplazado el vehículo fuera de la autovía, procedieron a refrescar la carga y a descargar las pacas más afectadas por el fuego para evitar una posible reactivación de las llamas.

La intervención ha contado, además, con la colaboración de un ganadero de la zona, que puso a disposición de los servicios de emergencia su maquinaria para retirar las pacas incendiadas y facilitar el trabajo de los efectivos.

En el operativo participaron bomberos del Parque de la Mancomunidad Tierra de Campos y del Parque de Benavente, ambos integrados en el Consorcio Provincial, junto con agentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Benavente, que se encargaron de regular la circulación y garantizar la seguridad durante la intervención.

Gracias a la rápida actuación de todos los servicios movilizados, el incendio afectó aproximadamente a la mitad de la carga que transportaba el vehículo, mientras que la cabeza tractora y el remolque no sufrieron daños de consideración.