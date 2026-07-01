Zamora recuperará el entorno de Peña Trevinca con una profunda remodelación urbana de 76.000 euros

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El Ayuntamiento de Zamora ha presentado un proyecto para renovar de forma integral los parterres y las zonas verdes del entorno de la calle Peña Trevinca con una inversión de 76.183 euros.

La actuación contempla trabajos de pavimentación, ajardinamiento, mejora del drenaje y renovación de los sistemas de riego.

Todo con el objetivo de recuperar un espacio que, según explicó el concejal de Obras, Movilidad, Infraestructura y Participación Ciudadana, Pablo Novo, presentaba un "evidente deterioro por el paso del tiempo" y necesitaba una intervención profunda.

Planos de la actuación en Peña Trevinca Ayuntamiento de Zamora

El proyecto plantea una actuación que va más allá del mantenimiento de las zonas verdes.

La intervención busca renovar por completo este ámbito urbano para mejorar su funcionalidad, aumentar la accesibilidad y reforzar la calidad paisajística del entorno, según ha señalado el Ayuntamiento.

Los trabajos comenzarán con labores de limpieza, desbroce y preparación del terreno mediante la aportación de tierra vegetal. Posteriormente se habilitará un nuevo espacio ajardinado con especies aromáticas de carácter ornamental y ambiental.

Además, se renovarán cerca de 400 metros cuadrados con la colocación de adoquines combinados con áreas verdes integradas y se repararán los bordillos existentes.

La actuación también incluye la recuperación integral del césped mediante una resiembra completa.

Para garantizar su conservación se instalará un nuevo sistema automático de riego por goteo y aspersión, diseñado para favorecer un consumo responsable de agua.

Para finalizar, Novo ha defendido que esta actuación se enmarca en la estrategia municipal de mejora progresiva de los espacios públicos, con intervenciones orientadas a “lograr una ciudad más cuidada, sostenible y con mayor calidad urbana”.

Asimismo, se plantará hiedra en las zonas más adecuadas con el fin de reducir las necesidades de mantenimiento y mejorar la integración paisajística.

El proyecto contempla igualmente la ejecución de más de 140 metros cuadrados de pavimento continuo de hormigón impreso sobre una base de hormigón armado.

La superficie se protegerá con una resina específica para aumentar su durabilidad frente al uso y a las condiciones meteorológicas.

Planos de la actuación en Peña Trevinca Ayuntamiento de Zamora

De forma paralela, el Ayuntamiento aprovechará la actuación para introducir mejoras en la movilidad y en distintos servicios del entorno.

Entre ellas figura el desmontaje de una zona ajardinada para ampliar el vial y la demolición de un antiguo parterre que permitirá habilitar nuevas plazas de aparcamiento.

Las obras incluirán también la instalación de un quitamiedos metálico, la retirada de un árbol caído y la colocación de una canaleta de drenaje para facilitar la evacuación de las aguas superficiales.

Además, se implantará una red de riego por goteo equipada con programador y contador.

Pablo Novo ha señalado que esta actuación "reafirma nuestro compromiso con la política de mejora progresiva de los espacios públicos de los barrios, interviniendo allí donde es necesario para lograr una ciudad más cuidada, sostenible y con mayor calidad urbana".