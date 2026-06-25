Zamora recupera otro tramo de muralla con el derribo de un antiguo taller en San Martín

Derribo en la bajada de San Martín para liberar parte de la muralla de Zamora

El Ayuntamiento de Zamora ha dado un nuevo paso en su plan de recuperación del patrimonio histórico de su muralla con el derribo hoy de la edificación situada en la bajada de San Martín, número 4, última que quedaba en esa zona, liberando así un tramo más del lienzo de la muralla que discurre desde el Castillo y la avenida de la Feria e incorporando el terreno resultante al sistema general de espacios libres de uso público.

El derribo ha afectado a una edificación de 184 metros cuadrados, una construcción industrial de una sola planta levantada en torno a 1900 que funcionó en su día como taller de cerrajería metálica.

Su eliminación permite completar la liberación del frente de la muralla en este ámbito urbano de la ciudad, en el entorno del lienzo que conecta con el Castillo de Zamora.

Zamora avanza así en la consolidación de este espacio como área abierta, tras las intervenciones ya ejecutadas en parcelas colindantes.

El objetivo es reforzar la continuidad del recorrido histórico y mejorar la percepción visual de la muralla como elemento patrimonial y turístico.

El alcalde, Francisco Guarido, ha destacado la inversión acumulada en este ámbito desde 2015, que supera los cinco millones de euros.

El regidor zamorano ha subrayado que esta línea de actuación es parte de la estrategia municipal de recuperación del patrimonio urbano de la Perla del Duero.

El coste de esta última intervención ha ascendido a 170.162,18 euros, incluyendo la expropiación del inmueble y su demolición.

El proyecto ha incorporado una partida específica para control y supervisión arqueológica, con el fin de garantizar la documentación y preservación de posibles hallazgos durante los trabajos.

Derribo en la bajada de San Martín para liberar parte de la muralla de Zamora

La actuación se ha desarrollado bajo criterios de eficiencia y sostenibilidad. El Ayuntamiento ha establecido un plan de gestión de residuos de construcción y demolición, con traslado a centros autorizados para su tratamiento y reciclaje. También se han aplicado medidas de seguridad para el entorno, con vallado perimetral y coordinación con la Policía Municipal para la regulación del tráfico.

Con esta intervención, el Ayuntamiento de Zamora ha asegurado que está reforzando su estrategia de humanización del espacio urbano y recuperación de la panorámica histórica de sus murallas, uno de los elementos más representativos del patrimonio de la ciudad, vinculada al lienzo defensivo de la Muralla de Zamora.