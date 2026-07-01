La Diputación de Zamora reconstruirá el puente de Granja Florencia tras su colapso con una inversión de 7 millones

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, la diputada de Carreteras, Atilana Martínez, y la diputada provincial por la comarca de Toro, Natalia Ucero

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La Diputación de Zamora impulsa ya la construcción del nuevo puente sobre el Duero en la carretera provincial ZA-P-2102, tras su colapso parcial el pasado 17 de junio.

Contará con una inversión cercana a 7 millones de euros, entre el derribo de la infraestructura actual y la construcción de la nueva estructura.

La actuación se encuentra en fase de tramitación administrativa y busca recuperar una conexión estratégica para la comarca de Toro.

Cabe recordar que el pasado 17 de junio se produjo un fallo estructural en el viaducto que une Granja Florencia con la N-122 a su paso sobre el río Duero.

El colapso de la zapata central en la madrugada de ese día provocó un hundimiento de aproximadamente un metro de altura.

Esta incidencia obligó al cierre inmediato del tráfico y a la declaración de emergencia en la zona.

Así que hoy, el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez ha explicado que la institución ya ha tramitado el expediente de emergencia y el resto de procedimientos administrativos necesarios para proceder al derribo del puente actualmente fuera de servicio.

Estos trabajos se ejecutarán mediante un “encargo a medio propio” a la empresa pública Tragsa, con un presupuesto de 1,1 millones de euros y un plazo estimado de seis meses.

El presidente provincial ha anunciado que el Pleno Ordinario de la Diputación previsto para el 10 de julio aprobará un suplemento de crédito para financiar tanto la demolición como la redacción del proyecto y la construcción del nuevo puente.

La licitación conjunta de proyecto y obra se realizará por un importe aproximado de 5,8 millones de euros.

La actuación se desarrollará mediante procedimiento de urgencia y con financiación con cargo a ejercicios futuros.

El objetivo es reducir al máximo los plazos administrativos y acelerar la recuperación de una infraestructura clave para las comunicaciones provinciales.

El nuevo puente se ha diseñado sin apoyos ni pilares en el cauce del río Duero.

Según ha explicado Faúndez, esta solución elimina riesgos estructurales en episodios extraordinarios y evita situaciones como la que ha provocado la incidencia del mes de junio.

La estructura será íntegramente de hormigón y contará con un único vano de más de 60 metros.

La infraestructura tendrá una anchura total de 10 metros, con dos carriles de 3,5 metros y arcenes de 1,5 metros a ambos lados.

Estará dimensionada para tráfico pesado, especialmente camiones y maquinaria agrícola, en una zona de elevada actividad agraria y ganadera.

Ayuda del Gobierno de España y la Junta

La Diputación de Zamora ha anunciado también que solicitará ayudas del Gobierno de España para la reparación de infraestructuras dañadas en zonas declaradas de emergencia de Protección Civil. La convocatoria contempla subvenciones de hasta el 50 % del coste.

De forma paralela, la institución provincial pedirá la colaboración económica de la Junta de Castilla y León.

Faúndez ha señalado que la previsión es adjudicar el proyecto antes de final de año, iniciar las obras en la primavera de 2027 y finalizarlas antes de que acabe ese mismo año, si los plazos se cumplen.

El presidente de la Diputación ha subrayado que la incidencia registrada en junio supuso un problema sobrevenido y que la institución ha actuado con rapidez para dar una solución definitiva.

Faúndez cree que la actuación es esencial para la movilidad, la actividad económica y el sector agrícola de la zona.