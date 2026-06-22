Moraleja del Vino estrena piscinas y aguarda su nuevo gimnasio en un plan de la Diputación de 420.000 euros

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez Domínguez, el diputado de Deportes, Juan del Canto Sevillano, el diputado de Obras Municipales, Manuel Martín Pérez y Roberto Álvarez Coco, alcalde de la localidad en las piscinas municipales de Moraleja del Vino. Diputación de Zamora.

Moraleja del Vino se consolida como uno de los motores más dinámicos del alfoz de la capital zamorana. El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, ha visitado este lunes la localidad para comprobar el resultado de las obras de mejora de las piscinas municipales, una actuación que ha contado con una inversión de 159.000 euros por parte de la institución provincial.

Los vecinos ya disfrutan de estas renovadas instalaciones desde el pasado sábado, coincidiendo con el arranque de una temporada estival que se prolongará hasta el 31 de agosto.

Faúndez ha estado acompañado en su visita por el diputado de Obras Municipales, Manuel Martín; el diputado provincial por la comarca de Tierra del Vino, Juan del Canto; y el alcalde de Moraleja del Vino, Roberto Álvarez.

El presidente de la Diputación ha puesto en valor el fuerte impacto de esta obra en el día a día del pueblo, recordando que el complejo recibe una media diaria de 350 usuarios durante los meses de verano, lo que lo convierte en un punto de encuentro y ocio fundamental tanto para los residentes como para los municipios del entorno.

El lavado de cara de las piscinas es solo la punta del iceberg de un plan de inversiones mucho más ambicioso. Javier Faúndez ha detallado que, en lo que va de mandato, la Diputación ha inyectado más de 420.000 euros en el municipio.

Entre los proyectos más avanzados destaca el nuevo gimnasio municipal, cuyas obras encaran su recta final con la vista puesta en su apertura de cara al próximo otoño.

A esto se suman las reformas llevadas a cabo en el propio edificio del Ayuntamiento, donde próximamente se instalará un ascensor para garantizar la accesibilidad total, además de las mejoras previstas en otras infraestructuras deportivas, culturales y en la red de abastecimiento de agua.

Una cuantía global que, según ha adelantado el presidente, crecerá en los próximos meses cuando se resuelvan las convocatorias de ayudas que actualmente siguen abiertas.

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez Domínguez, el diputado de Deportes, Juan del Canto Sevillano, el diputado de Obras Municipales, Manuel Martín Pérez y Roberto Álvarez Coco, alcalde de la localidad en las piscinas municipales de Moraleja del Vino.

Más allá de los servicios del día a día, el futuro del municipio pasa por garantizar el acceso a la vivienda para los más jóvenes. En este sentido, Faúndez ha destacado el proyecto residencial que la Diputación impulsa junto a la Junta de Castilla y León, a través de Somacyl, para edificar viviendas de protección oficial en la localidad.

La respuesta ciudadana ha desbordado las previsiones iniciales: para una primera fase que contempla entre 20 y 24 viviendas, ya se han registrado un total de 113 solicitudes.

El presidente provincial ha concluido reafirmando el compromiso de la institución con Moraleja del Vino, un municipio que demuestra que con servicios modernos e inversión pública es posible fijar población en el medio rural.