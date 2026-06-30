Somacyl asume la gestión del agua en Toro tras el fin de la concesión de Acciona

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Somacyl (Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León) asume, a partir del 1 de julio, la gestión del servicio municipal de agua en Toro tras la finalización de la concesión que hasta ahora venía desarrollando Acciona.

Así lo ha comunicado el Ayuntamiento toresano, en lo que consideran una nueva etapa en la gestión del ciclo integral del agua en Toro.

El Consistorio cree que este cambio propiciará un cambio hacia un servicio “más eficiente y sostenible”, en el marco del nuevo modelo de gestión pública que se pone en marcha.

Durante el periodo de transición se desarrollará el proceso de adaptación al nuevo sistema.

El Ayuntamiento ha solicitado comprensión y paciencia ante posibles ajustes o incidencias puntuales que puedan producirse, al tiempo que se trabaja para garantizar en todo momento la continuidad y normalidad del servicio.

El suministro de agua queda “plenamente garantizado”, según ha informado el Consistorio toresano.

Además, el Ayuntamiento ha avanzado que se irá informando puntualmente a la ciudadanía de cualquier novedad que pueda resultar de interés durante esta nueva fase del servicio.