La 'carretera de los 1.000 baches de Zamora', sin arreglo final a la vista: Ahora Decide denuncia un nuevo parón de las obras

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La formación política Ahora Decide ha denunciado a través de un comunicado que la carretera ZA-604, conocida por los vecinos como la "carretera de los 1.000 baches", acumula 32 años de espera para su modernización y asegura que las obras vuelven a encontrarse paralizadas.

El partido zamoranista reclama a la Junta de Castilla y León que reactive "de forma urgente" la actuación pendiente en esta vía, que conecta La Bóveda de Toro, Fuentelapeña y Cañizal y que consideran una infraestructura "esencial" para la comarca de La Guareña.

La formación recuerda, a través de un comunicado, que esta carretera es utilizada diariamente por numerosos vecinos para desplazarse a sus puestos de trabajo, acceder a servicios de la capital zamorana o enlazar con la autovía hacia Salamanca.

Protesta de los vecinos de la zona de la ZA-604 Ahora Decide

También destaca que por ella circulan el transporte sanitario, el servicio de emergencias 112 de Castilla y León, el autobús escolar, el reparto postal, el suministro de butano y otros servicios básicos.

Según explica Ahora Decide en su misiva, las reivindicaciones para la reforma integral de la ZA-604 se remontan a más de tres décadas.

La formación zamoranista subraya que la vía fue incluida en el Plan Regional de Carreteras 2008-2020 de la Junta de Castilla y León, aunque ese programa concluyó sin que, según afirma, se ejecutara "ni un metro" de las obras previstas.

El partido recuerda además que en 2017 el entonces delegado territorial de la Junta anunció que la ZA-604 había sido declarada una carretera prioritaria con necesidad de una actuación integral.

Sin embargo, sostiene que ese compromiso no se tradujo en el inicio de las obras.

Años de protestas

Ahora Decide también repasa las movilizaciones impulsadas durante los últimos años por su parte, en conjunto con los vecinos de la zona.

La primera tuvo lugar el 5 de febrero de 2022, cuando, según indica, más de 300 personas participaron en una concentración celebrada en la Plaza Mayor de Fuentelapeña para exigir el arreglo completo de la carretera, de titularidad autonómica.

La formación asegura que, antes de aquella protesta, la entonces delegada territorial mantuvo una reunión con las alcaldesas de los municipios afectados y con el presidente de la mancomunidad para transmitirles que el proyecto estaba en marcha y que las obras comenzarían "pronto".

Según añade el comunicado, un compromiso similar ya se había producido años antes tras otra denuncia promovida por el partido.

Ahora Decide afirma que durante ese periodo el deterioro de la carretera continuó aumentando. Señala que se registraron nuevos accidentes y que incluso el autobús escolar sufrió incidencias debido al estado de la vía.

También recuerda que, durante el temporal Filomena en enero de 2021, la carretera permaneció cortada por las condiciones meteorológicas y fue declarada por la Junta como vía en "riesgo rojo", circunstancia que, a juicio de la formación, justificaba una intervención "urgente".

Posteriormente, el 14 de mayo de 2022, el partido convocó una nueva concentración para reclamar el inicio de las obras.

Según sostiene, en los días previos la Delegación Territorial volvió a trasladar a los responsables municipales que el proyecto estaba siendo remodelado, que disponía de financiación y que la licitación sería inminente.

Pese a ello, asegura que los trabajos siguieron sin comenzar, según recuerda Ahora Decide.

El avance definitivo llegó el 20 de marzo de 2023, cuando la entonces consejera de Movilidad y Transformación Digital, María González Corral, anunció a los alcaldes de La Bóveda de Toro, Fuentelapeña y Cañizal que las obras comenzarían ese mismo año con una inversión superior a 6,3 millones de euros y un plazo de ejecución de 26 meses.

El proyecto contempla la modernización de los 19,6 kilómetros de la ZA-604 mediante la ampliación de la plataforma, la renovación completa del firme con mezclas bituminosas que incorporan caucho reciclado.

Así como la mejora del drenaje, la reposición de accesos, la nueva señalización horizontal y vertical y actuaciones complementarias como la mejora del acceso peatonal al cementerio de La Bóveda y la renovación de la travesía de Fuentelapeña.

Las obras comenzaron finalmente el 17 de abril de 2024. Posteriormente, en marzo de 2025, la Junta reabrió al tráfico el tramo comprendido entre La Bóveda de Toro y Fuentelapeña y confirmó que la actuación mantenía una inversión de 5,6 millones de euros sobre el conjunto del recorrido entre La Bóveda y Cañizal.

En ese momento, el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, situó la finalización de los trabajos en el primer trimestre de 2026.

Sin embargo, Ahora Decide sostiene que la actuación vuelve a encontrarse detenida.

El partido atribuye esta situación a la necesidad de modificar el proyecto para construir dos rotondas de acceso a Fuentelapeña y Vadillo, una actuación que, según denuncia, no fue contemplada inicialmente y que obliga ahora a tramitar nuevas expropiaciones.

Ante esta situación, la formación reclama que se reanuden cuanto antes los trabajos pendientes para completar la carretera con la ejecución de las glorietas, la extensión de la capa definitiva de rodadura y la señalización de toda la vía.

Ahora Decide concluye que los vecinos de La Guareña llevan reclamando esta infraestructura "desde hace 32 años" y recuerda que durante este tiempo han pasado ya seis delegados territoriales diferentes sin que el proyecto haya quedado completamente finalizado.