El Ayuntamiento de Zamora aprueba 2,6 millones para transporte urbano, limpieza y mejoras en espacios públicos

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El Ayuntamiento de Zamora ha aprobado una modificación de créditos por valor de 2.622.839,58 euros destinada a financiar inversiones municipales, el pago de servicios esenciales como el transporte urbano y la limpieza viaria, y actuaciones en infraestructuras y espacios públicos.

El Pleno municipal de junio dio luz verde a esta operación económica, que se desglosa en 681.857,41 euros correspondientes a créditos extraordinarios y 1.940.982,17 euros en suplementos de crédito.

Entre los créditos extraordinarios se incluyen 250.000 euros para la inversión en nuevas zonas de esparcimiento y mejora de zonas verdes, así como 90.829,41 euros para la construcción de un nuevo embarcadero en la zona de Los Tres Árboles.

También se destinan 57.233 euros a la adquisición de dos furgonetas para el servicio municipal de Deportes.

En el apartado de suplementos de crédito, la partida más relevante es la destinada al pago de facturas del servicio de transporte urbano, que asciende a 1.200.000 euros.

Además se incluyen 279.935,57 euros para hacer frente a facturas del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria, así como 56.957,60 euros para obras en los pantalanes de Los Pelambres y Olivares.

Apoyo a Monte la Reina

El Pleno ha aprobado, también por unanimidad, una declaración institucional en apoyo al proyecto de recuperación del acuartelamiento de Monte la Reina.

El acuerdo respalda esta actuación estratégica para la provincia, que prevé la llegada de más de 1.000 efectivos militares y su impacto en la actividad económica y la cohesión territorial.

El Ayuntamiento ha querido manifestar en este sentido su apoyo a las asociaciones profesionales del ámbito militar y la necesidad de coordinar actuaciones entre administraciones para favorecer el arraigo de los efectivos y sus familias.

Por lo tanto, el Consistorio ha reiterado su compromiso de ceder parcelas a la Junta de Castilla y León para vivienda pública.

Además, el Pleno ha acordado solicitar al Ministerio de Transportes y a Renfe un estudio técnico para implantar nuevas frecuencias ferroviarias entre el apeadero de Monte la Reina y las estaciones de Zamora, Toro y Valladolid, aprovechando la línea convencional existente.

En materia social, la corporación municipal aprobó una moción con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI.

El texto reafirma el compromiso institucional con la igualdad y la no discriminación y plantea el refuerzo de campañas educativas, protocolos de atención a víctimas de agresiones por intolerancia, formación del personal municipal y medidas frente a los discursos de odio.

En el capítulo fiscal, el Pleno aprobó declarar de especial interés las obras en la enfermería de la residencia Reina de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, lo que permitirá una bonificación del 95% del ICIO.

Por el contrario, rechazó esa consideración para las obras del Parador de Turismo de la plaza de Viriato, por lo que no se aplicará la bonificación solicitada.