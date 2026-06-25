El Festival Hispanoluso llena Zamora de música antes del desafío mundial en Países Bajos

Zamora acogerá la decimonovena edición del Festival Hispanoluso de Bandas y Ensembles de Viento del 6 al 12 de julio.

Una fecha que se adelanta este año por la participación de la Banda de Música de Zamora en el World Music Contest, donde la formación representará a la ciudad a finales de mes en Kerkrade (Países Bajos).

El Ayuntamiento de Zamora ha presentado esta nueva edición de un festival ya consolidado en la programación cultural de la ciudad.

Durante la presentación, la concejala de Juventud, Sara de la Higuera, ha expresado su "enorme satisfacción" por la evolución del certamen.

También ha aprovechado la ocasión para agradecer a la agrupación y "muy especialmente a su director, Manuel, por haber sido seleccionado entre los 20 mejores directores del mundo".

Un reconocimiento que, según ha recalcado, refleja el nivel del proyecto. Además, destacó el papel de los jóvenes músicos como base del futuro cultural de la ciudad.

En el acto también ha estado presente Sergio Esteban, en representación de la Fundación Caja Rural, quien ha trasladado el apoyo de la entidad de la espiga al festival y al equipo organizador, reafirmando el compromiso de la Caja con el desarrollo cultural del territorio.

El festival mantiene como escenario central la plaza de la Constitución, que el pasado año concentró una alta afluencia de público.

El evento extiende parte de su programación a la Plaza de la Marina y a la Plaza del Maestro Haedo.

El certamen refuerza además su carácter transfronterizo y su apuesta por estilos diversos, desde la música de banda hasta el folk, el swing o el jazz.

El director del festival, Manuel, ha subrayado que "el verdadero protagonismo lo tiene la música en la calle para todas las edades", defendiendo una programación abierta y de alto nivel que busca implicar a toda la ciudadanía.

La programación arrancará el lunes 6 de julio con un pasacalles desde el Ayuntamiento hasta la plaza de la Constitución protagonizado por la Banda de Música de Zamora, seguido de un concierto junto a Cristóbal Soler, director de la Banda Municipal de Valencia. El martes 7 se celebrará una yincana infantil en la Plaza de la Marina y un concierto del Quinteto Scherzo en la Plaza de la Constitución.

El miércoles 8 combinará un taller de percusión corporal con Javier Montes en la Plaza de la Marina y el pasacalles de la Banda de Música de Villamayor, que culminará con su concierto en la Plaza de la Constitución.

El jueves 9 incluirá una actuación infantil de Marimba Títeres en la Plaza del Maestro Haedo y el concierto de Transmontabrass en la Plaza de la Constitución.

El viernes 10 será el turno de Entavía, el sábado 11 actuará Viajeros del swing y el domingo 12 cerrará el festival la Banda de Música de Zamora con un concierto de pasodobles tras el tradicional pasacalles desde el Ayuntamiento hasta la Plaza de la Constitución.