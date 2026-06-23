Valorio: los campos de fútbol de Zamora que estrenarán césped artificial tras una inversión de 413.000 euros

El Ayuntamiento de Zamora ha dado un impulso definitivo a varios proyectos que van a cambiar el día a día de la ciudad en los próximos meses. La Junta de Gobierno Local ha aprobado este martes un paquete de medidas que se dejarán sentir tanto en las instalaciones deportivas como en las calles de dos de los barrios más conocidos de la capital, combinando las reformas urbanísticas con el apoyo social y laboral.

La noticia más esperada por los clubes y los aficionados al fútbol base de la capital es la renovación total del césped artificial de los campos de Valorio. El Ayuntamiento ya ha elegido a la empresa Obras y Pavimentos Especiales para encargarse de estos trabajos, que van a suponer una inversión de 413.093,99 euros.

En cuanto el acuerdo se publique formalmente y se completen los trámites del contrato, los operarios tendrán un plazo de tres meses para dejar los terrenos de juego impecables y listos para los usuarios.

El gran desembolso del día, sin embargo, se lo llevan las calles y el paseo de los vecinos. El Consistorio ha dado luz verde al expediente para arreglar y pavimentar las aceras en los barrios de La Candelaria y Los Bloques, un proyecto muy necesario para mejorar la accesibilidad de la zona.

Este plan de choque urbanístico cuenta con un presupuesto de licitación de algo más de 1,6 millones de euros que, al sumar los 338.429,75 euros correspondientes al IVA, elevará la inversión total por encima de los 1,9 millones de euros para renovar la imagen de estos dos barrios zamoranos.

Tras su publicación oficial, las empresas interesadas tendrán 26 días naturales para presentar sus ofertas.

Por otra parte, en clave interna y de gestión de recursos humanos, se ha aprobado de forma definitiva la Oferta de Empleo Público para este año 2026, que contempla un total de 42 plazas distribuidas entre el acceso libre y la promoción interna para reforzar diferentes departamentos municipales.

En el turno de acceso libre para funcionarios se convocan 27 plazas, donde destacan diez puestos de administrativo, cinco de agentes de la Policía Municipal, dos trabajadores sociales, un jefe de Infraestructuras Urbanas, un ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, un auxiliar administrativo y dos conserjes.

A ellos se suman cinco plazas de personal laboral fijo para oficiales de obras, mantenimiento, jardines y un auxiliar de sala.

En el apartado de promoción interna se reservan catorce plazas que servirán para la progresión en la escala de la Policía Municipal, bomberos, administración y el área de recaudación.

Durante la sesión también se ha dado el visto bueno al padrón cobratorio del Impuesto de Actividades Económicas para 2026. Este padrón generará un total de 761 recibos por un importe de 835.188,73 euros.

Desde el Ayuntamiento recuerdan que este tributo municipal se gestiona de forma directa únicamente con aquellas empresas instaladas en la capital que declaran una facturación anual superior al millón de euros, ya que las compañías con ingresos menores están exentas y se compensan a través de las transferencias del Estado.

Finalmente, el equipo de Gobierno ha reafirmado su respaldo económico al tejido asociativo y asistencial de Zamora con la aprobación de tres subvenciones nominativas que suman 74.000 euros.

La cuantía más destacada, de 35.000 euros, se ha destinado al Comité Ciudadano AntiSIDA de Zamora para sus proyectos de información general y prevención afectivo-sexual.

Por su parte, Cáritas Diocesana recibirá 27.000 euros para el mantenimiento del Centro de Acogida Casa Betania, mientras que la Asociación para la Protección al Menor contará con 12.000 euros para la gestión y desarrollo del programa del Punto de Encuentro Familiar.