La Diputación de Zamora destina 50.000 € a ayudas para los ganaderos afectados por los graves incendios de 2025

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La Diputación de Zamora destinará 50.000 euros a una nueva línea de ayudas para explotaciones ganaderas afectadas por los incendios forestales registrados en la provincia durante el verano de 2025.

La convocatoria, aprobada por la institución provincial, busca apoyar a los profesionales que perdieron animales a consecuencia de los fuegos y facilitar la recuperación de sus explotaciones.

Las subvenciones estarán dirigidas a ganaderos de bovino y equino cuyos animales murieron, desaparecieron o tuvieron que ser sacrificados debido a los incendios.

Para optar a estas ayudas, las explotaciones deberán encontrarse en municipios que estuvieron sujetos a órdenes de evacuación durante la emergencia y haber recibido previamente las ayudas extraordinarias habilitadas por la Junta de Castilla y León para hacer frente a los daños ocasionados por los siniestros.

La iniciativa pretende cubrir parte de las pérdidas que no hayan quedado compensadas con las indemnizaciones o subvenciones ya percibidas.

De esta forma, la Diputación busca reducir el impacto económico derivado de los incendios y contribuir a que las explotaciones puedan mantener su actividad.

El importe de las ayudas se calculará tomando como referencia el valor de mercado que tenían los animales cuando se produjeron los incendios.

La convocatoria fija un máximo de 1.500 euros por vaca reproductora adulta, 1.820 euros por toro semental, 1.600 euros por yegua reproductora y 2.500 euros por caballo reproductor adulto.

Las cantidades concedidas se ajustarán teniendo en cuenta las compensaciones recibidas con anterioridad por los beneficiarios.

Así, del importe final se descontarán tanto las ayudas otorgadas por la Junta de Castilla y León como las indemnizaciones abonadas por las compañías aseguradoras.

La resolución también contempla la posibilidad de prorratear los fondos disponibles si la suma de las solicitudes que cumplan los requisitos supera la cuantía reservada para la convocatoria. En ese caso, todos los beneficiarios recibirían una reducción proporcional de la ayuda que les corresponda.

La institución provincial indica en un comunicado que esta medida se suma a las actuaciones impulsadas para "apoyar al sector agroganadero" tras los incendios que afectaron a distintas zonas de la provincia. La Diputación recuerda, además, "la importancia de la ganadería extensiva para el mantenimiento de la actividad económica en el medio rural y para la gestión del territorio".

El plazo para solicitar estas subvenciones será de quince días hábiles desde la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. La presentación de solicitudes se realizará preferentemente a través de la sede electrónica de la Diputación de Zamora, donde también estará disponible toda la documentación necesaria.