Mombuey estrena una línea de envasado y etiquetado apícola capaz de procesar 800 kilos de miel por hora
Permitirá a los apicultores profesionales de la provincia disponer de una infraestructura común para el envasado y comercialización de su producción.
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La Diputación de Zamora ha inaugurado este sábado en Mombuey la nueva línea de envasado y etiquetado de la Unión Profesional de Apicultores de Zamora (APIS DURII), una infraestructura colectiva diseñada para modernizar el sector y mejorar la competitividad de la miel de la provincia.
Al acto han asistido el vicepresidente segundo de la institución y diputado por Sanabria-La Carballeda, Ramiro Silva Monterrubio, y el vicepresidente cuarto y diputado de Desarrollo Económico, Emilio Fernández Martínez.
La nueva maquinaria ha contado con una aportación económica de 70.000 euros por parte de la Diputación de Zamora a través de un convenio de colaboración.
A este montante se han sumado otros 30.000 euros invertidos de forma directa por APIS DURII para la reforma y adecuación del inmueble que alberga las instalaciones.
El nuevo equipamiento técnico tiene capacidad para procesar, cerrar y etiquetar hasta 800 kilos de miel por hora, un rendimiento que automatiza y agiliza un proceso que hasta la fecha obligaba a los apicultores a destinar una gran cantidad de tiempo y mano de obra individual.
La puesta en marcha de este servicio común busca dotar de mayor valor añadido a la producción zamorana, optimizar los costes de comercialización y garantizar la trazabilidad y calidad del producto final de cara a su posicionamiento en el mercado nacional.
Durante la inauguración, Ramiro Silva ha destacado que se trata de una inversión estratégica para Mombuey y su entorno, recordando que la comarca de Sanabria-La Carballeda concentra de forma estimada el 50 por ciento de las colmenas de toda la provincia de Zamora.
Por su parte, Emilio Fernández ha incidido en el impacto positivo de la instalación para fortalecer la cadena de valor agroalimentaria y potenciar la cooperación industrial entre los profesionales del sector primario.
En la actualidad, la apicultura se consolida como uno de los motores socioeconómicos del medio rural zamorano, con un censo de alrededor de 600 apicultores profesionales que gestionan de manera conjunta cerca de 43.000 colmenas repartidas por el territorio provincial.