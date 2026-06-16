La RFEF veta las pantallas en la Plaza Mayor para el Sabadell-Zamora, pero los bares podrán sacarlas a la terraza

El Ayuntamiento de Zamora no podrá instalar pantallas para ver la vuelta de la final del play-off de ascenso ante el Sabadell. (1).jpg Zamora CF y Ayto Zamora

Este viernes, 19 de junio, Zamora tiene una cita para la historia. La vuelta de la final del play-off de ascenso a Segunda División se juega en Sabadell y en la ciudad había una gran expectación por poder seguir el partido en comunidad en pantallas gigantes instaladas en la Plaza Mayor.

Sin embargo, la respuesta de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) al Ayuntamiento de Zamora ha terminado haciendo que estos segundos descarten la posibilidad de emitir imágenes del histórico partido.

Ahora bien, nada ni nadie podrá impedir una gran fiesta en Zamora. Por eso, desde el Consistorio se ha recordado que la normativa municipal permite a los establecimientos hosteleros con licencia para emitir el fútbol que puedan sacar sus pantallas a las terrazas.

A su vez, dada la expectación suscitada en la ciudad por el partido, el Ayuntamiento mantendrá la colocación de la pantalla en la Plaza Mayor, pero solo con sonido a través de las tres cadenas de radio locales (Cadena SER, Onda Cero y Cope) y el podcast del Zamora La Reseña.

La emisión se alternará cada 23 minutos. La decisión llega después de que la RFEF haya informado de que la comercialización de los derechos televisivos de Primera Federación ha sido adjudicada a distintos operadores.

Una situación que provoca que "ellos son los únicos que pueden emitir los encuentros de Primera Federación", recalcando la RFEF que "por lo tanto, está terminantemente prohibido la instalación de pantallas para el visionado de cualquier partido" de esta categoría.