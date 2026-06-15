La Junta asegura a CC.OO. y UGT la continuidad de la residencia Los Tres Árboles, al menos, hasta final de año

Reunión del delegado territorial de la Junta en Zamora con UGT y CCOO.

El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Fernando Prada, ha abordado junto con los sindicatos de UGT y CC.OO. el futuro de la residencia de mayores Los Tres Árboles una vez finalicen los trabajos del nuevo edificio que el Ejecutivo autonómico está construyendo en la ciudad.

Prada ha estado acompañado por la gerente territorial de Servicios Sociales, Sara Fernández, en esta reunión que se ha producido tras la petición de los sindicatos que han estado representados por Teo Movilla (CC.OO.) y Nieves Álvarez (UGT).

Las organizaciones sindicales han trasladado al delegado territorial la inquietud entre trabajadores, usuarios y sociedad de Zamora con respecto al mantenimiento del centro residencial a partir de la puesta en marcha de las nuevas instalaciones.

Por su parte, Prada les ha trasladado la situación actual de la nueva residencia, que se está construyendo sobre una parcela de 13.000 metros cuadrados propiedad de la Gerencia de Servicios Sociales.

Para la actuación se han destinado 19,9 millones de euros y el delegado ha explicado que la nueva infraestructura estratégica servirá para consolidar el modelo de atención residencial centrado en la persona que impulsa el Gobierno autonómico.

De la misma manera, la entrada en funcionamiento de la nueva residencia, según la Junta, implicará un "importante incremento del empleo", en especial en aquellos puestos vinculados a la atención directa de los usuarios.

Por otro lado, Prada ha garantizado que la residencia Los Tres Árboles seguirá operativa, al menos, hasta el último trimestre de este año, asegurando la atención a los usuarios y la estabilidad del servicio durante el proceso de transición.

Por último, se ha comprometido a trasladar las reivindicaciones planteadas por los sindicatos respecto al futuro del centro y a la necesidad de reforzar los recursos públicos destinados a la atención residencial en la provincia.