El Ayuntamiento de Zamora ofrece 231 plazas en sus campamentos de verano: una firme apuesta por la inclusión

La animadora comunitaria Rosalía Esteban, la concejala de Servicios Sociales, Auxiliadora Fernández y el animador comunitario David Lozano, durante la presentación de los campamentos de verano del Ayuntamiento de Zamora, este viernes

El Ayuntamiento de Zamora ha presentado su programación de campamentos de verano para el periodo estival, una iniciativa diseñada por el área de Servicios Sociales con el doble objetivo de asegurar el ocio y tiempo libre de los más jóvenes y facilitar la conciliación de las familias zamoranas.

En la presentación han intervenido la concejala de Servicios Sociales, Auxiliadora Fernández, junto con Rosalía Esteban y David Lozano, animadores comunitarios de Servicios Sociales.

Todos ellos han destacado el esfuerzo del consistorio por universalizar estas actividades, prestando especial atención a los barrios del extrarradio y reforzando de manera histórica las plazas inclusivas.

En total, este año se ofertan 231 plazas, divididas en 132 ordinarias y 99 reservadas para niños con necesidades educativas especiales.

Para garantizar el correcto desarrollo de los campamentos, se contará con un equipo de 15 educadores especializados.

Dos períodos de inscripción

Durante la presentación, se ha indicado que la principal novedad organizativa para este año es la apertura de dos plazos diferenciados de matrícula a través de la plataforma Apúntame Línea Zamora.

El objetivo es evitar las cancelaciones de última hora que se detectaban en años anteriores al realizarse las inscripciones con demasiada antelación.

Así, el primer período para las actividades de julio la inscripción será del 15 al 19 de junio, y para el segundo, las actividades a celebrarse en agosto, del 6 al 10 de julio.

El criterio de selección para las plazas ordinarias será el orden de inscripción. Por su parte, en los campamentos inclusivos se priorizará un criterio de rotación para garantizar que todos los solicitantes disfruten, al menos, de una semana de actividad.

La oferta de este año incluye campamentos de temática variada, que van desde las actividades en entorno natural hasta el conocimiento de la arquitectura, y se distribuyen en diferentes zonas y piscinas municipales de la ciudad.

Ampliación de los campamentos inclusivos

Desde el área de Servicios Sociales se ha hecho especial hincapié en la ampliación del programa de Campamentos Inclusivos, un ámbito en el que se detectaba un déficit ante la demanda insatisfecha para las familias con hijos con necesidades especiales.

Estos campamentos específicos se desarrollarán a lo largo de 6 semanas diferentes, en horario de 10:00 a 14:00 horas, y están destinados a jóvenes de entre 8 y 22 años.

El escenario principal será el Centro de Interpretación del Bosque de Valorio, un espacio abierto, cómodo y seguro, donde los participantes realizarán actividades adaptadas y salidas a la piscina.

Para estos campamentos se reservan 15 plazas para necesidades educativas especiales y 5 plazas ordinarias por semana, potenciando la convivencia y la plena inclusión.