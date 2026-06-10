Alertan de que la estafa del Tasamun llega a Zamora: mensajes con un link falso para cobrar el impuesto de basuras

Montaje con la Plaza Mayor de Zamora y una imagen del mismo SMS recibido en un pueblo de Guadalajara. Archivo.

El Ayuntamiento de Zamora ha emitido un comunicado señalando que varios vecinos de la localidad denuncian haber recibido un mensaje vía SMS, de una plataforma denominada 'Tamasun' para regular la tasa de residuos municipales del año 2025.

Se ha conocido, a través de dos vecinos que lo han manifestado directamente en las oficinas del Consistorio.

Desde el Ayuntamiento recuerdan que no se envían vía SMS, mensajes a ningún ciudadano relacionado con la burocracia y recaudación tributaria de la Administración y que el único canal de comunicación que se remite es un correo electrónico a aquellos contribuyentes que tengan ya domiciliado algún tributo, avisando de la fecha en que se cargará la correspondiente tasa de basuras.

Para ello, el contribuyente habrá tenido que facilitar su correo electrónico previamente.

Ante estos intentos de estafa, el Ayuntamiento de Zamora quiere dejar claro cuáles son los canales correctos de comunicación de Gestión Tributaria y Recaudación y prevenir a la ciudadanía en este tipo de prácticas.