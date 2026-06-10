El metal tomará las calles de Zamora: el Z! Live Rock Fest anuncia grandes nombres del rock internacional y novedades

El espíritu del metal se prepara para inundar de nuevo cada rincón de Zamora del 11 al 13 de junio.

El Z! Live Rock Fest 2026 no solo volverá a reunir a miles de fieles en el recinto de Ifeza, sino que arrancará en el propio corazón de la ciudad gracias al regreso del emblemático Metal Town.

Esta iniciativa, organizada en colaboración con el Ayuntamiento de Zamora y la Concejalía de Comercio, transformará las plazas y espacios más emblemáticos del centro urbano en escenarios.

Vecinos y visitantes podrán disfrutar de conciertos acústicos gratuitos en horario de mañana y mediodía a cargo de bandas vinculadas al festival y artistas invitados.

Así, la capital zamorana reafirma su identidad como una ciudad que vive la música más allá del propio recinto del festival, dinamizando el comercio local y el centro de la ciudad.

En su edición de 2026, el Z! Live da un salto y extiende el alcance del Metal Town a Salamanca.

Para garantizar la comodidad de los usuarios, el festival volverá a ofrecer packs de alojamiento y un servicio de lanzaderas que conectará de forma eficiente los distintos puntos clave, mejorando la movilidad general.

Cartel de acústicos

Zamora Day

Por otra parte, la organización ha presentado el Zamora Day, una jornada especial que se celebrará el viernes del festival.

Mediante esta iniciativa, todas las personas nacidas o empadronadas en la provincia de Zamora podrán acceder al recinto ese día por un precio reducido de 50 euros, facilitando que los habitantes de la zona descubran el evento desde dentro.

El cartel del viernes promete una jornada histórica de rock directo con la presencia de Saxon, referentes históricos y leyendas del heavy metal británico; la banda sueca H.E.A.T., una de las formaciones más destacadas del rock melódico actual; y Blaze Bayley, el carismático exvocalista de Iron Maiden.

Las entradas para el Zamora Day ya se pueden adquirir tanto de forma online como físicamente en el Pub Numancia de la capital zamorana.

Además, la organización ha confirmado que muy pronto se anunciarán las bandas que participarán en los conciertos acústicos del Metal Town, completando la programación de una experiencia que arranca en las calles y que ya se siente cada vez más cerca.