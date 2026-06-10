La Diputación de Zamora aprueba más de 1,28 millones para patrimonio, ayudas sociales y deporte

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez Domínguez y el diputado de Obras Municipales, Manuel Martín Pérez en su comparecencia tras la Junta de Gobierno. Diputación de Zamora.

La Junta de Gobierno de la Diputación de Zamora ha aprobado este miércoles una batería de inversiones que movilizarán más de 1,28 millones de euros en actuaciones vinculadas a la conservación del patrimonio, el apoyo a las familias y colectivos vulnerables, la promoción deportiva y el refuerzo de la protección civil en la provincia.

La sesión ha estado conducida por el presidente, Javier Faúndez, que posteriormente en rueda de prensa ha dado a conocer los diferentes convenios, expedientes de contratación y líneas de colaboración con entidades sociales, deportivas e institucionales, con especial atención al medio rural zamorano.

Más de 611.000 euros para conservar el patrimonio religioso

Entre los acuerdos más destacados figura la firma de un convenio entre la Diputación de Zamora y la Diócesis para la restauración y conservación de bienes inmuebles de carácter religioso, con una inversión total de 611.049,72 euros.

Las actuaciones patrimoniales se llevarán a cabo en los templos de Belver de los Montes, Bercianos de Aliste, Cerecinos de Campos, San Agustín del Pozo, Vega de Villalobos y Villarrín de Campos, donde se acometerán obras de reparación, mejora y conservación para garantizar la preservación de edificios considerados parte esencial del patrimonio histórico y cultural de la provincia.

La Diputación aportará 260.000 euros, mientras que el Obispado asumirá 351.049,72 euros con fondos propios. Las intervenciones deberán estar finalizadas antes del 15 de noviembre de 2027.

Las inversiones previstas ascienden a 132.000 euros en San Agustín del Pozo, 123.000 en Cerecinos de Campos, 100.000 en Belver de los Montes, 92.000 en Bercianos de Aliste, 86.049,72 en Villarrín de Campos y 78.000 euros en Vega de Villalobos.

Ayudas a la natalidad y apoyo a colectivos vulnerables

En el ámbito de lo social, la Diputación ha aprobado 44 ayudas a la natalidad correspondientes al ejercicio 2026 por valor de 43.400 euros. Cifras que oscilan entre los 600 y los 1.400 euros y están dirigidas exclusivamente a familias residentes en el medio rural zamorano.

Asimismo, la Junta de Gobierno ha autorizado una aportación de 6.000 euros al Banco de Alimentos de Zamora para sufragar gastos de adquisición y transporte de productos destinados a personas en situación de vulnerabilidad.

También se ha aprobado el convenio con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zamora para desarrollar el proyecto 'Facendera', que contará con una financiación de 49.000 euros.

A ello se suma un convenio dotado con 100.000 euros para la Residencia de Acogida Nuestra Señora del Tránsito, destinado al programa Mindpath Equal, orientado a mejorar la calidad de vida y la formación de niños y jóvenes en acogimiento residencial.

Impulso a la promoción agroalimentaria y al deporte

La Diputación también ha aprobado la contratación de los servicios necesarios para la organización de la XXII Feria Hispano-Lusa de Productos Ecológicos Ecocultura, con un presupuesto de 140.000 euros.

En materia deportiva, la institución ha tomado conocimiento del convenio con el Zamora Club de Fútbol SAD, que recibirá una aportación de 175.000 euros para contribuir a los gastos de la temporada 2025-2026.

Además, se han autorizado otros convenios deportivos, entre ellos los 50.000 euros destinados a la Federación de Piragüismo de Castilla y León para la organización de una docena de competiciones autonómicas, nacionales e internacionales en distintos puntos de la provincia.

La Junta de Gobierno también ha aprobado una ayuda de 25.000 euros para el Club Deportivo Trail Run Sport Toro, organizador de la Media Maratón y la Milla de Toro 2026, y una aportación de 15.000 euros a la Federación de Castilla y León de Natación para la celebración de la Travesía a Nado del Lago de Sanabria.

Refuerzo de Protección Civil

En el apartado de Protección Civil, la Diputación ha aprobado nuevos convenios con ayuntamientos de la provincia para reforzar los servicios de voluntariado y emergencias.

Benavente recibirá una aportación de 30.000 euros, Toro contará con 25.000 euros y los municipios de Alcañices y Villaralbo percibirán 6.000 euros cada uno.

Estas ayudas permitirán financiar gastos relacionados con la formación de voluntarios, mantenimiento de vehículos, combustible, vestuario, seguros y adquisición de material necesario para la prestación de los servicios de emergencia.

La Diputación de Zamora refuerza su apuesta por la conservación del patrimonio, el apoyo a las familias y entidades sociales, la promoción de eventos deportivos y la mejora de los servicios públicos en el conjunto de la provincia.