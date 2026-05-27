Inyección récord de 48 millones para la ayuda a domicilio en Zamora: más horas, mejor pagadas y el no a la prórroga

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, y el diputado de Política Social, Ramiro Silva. Diputación de Zamora.

La Diputación de Zamora se ha liado la manta a la cabeza para cuidar como se merece a la gente mayor de los pueblos de la provincia, y lo va a hacer con el contrato más grande de toda su historia.

El presidente de la institución, Javier Faúndez, y el diputado de Política Social, Ramiro Silva, han puesto sobre la mesa un plan de servicio de ayuda a domicilio con una inversión récord: 48 millones de euros para los próximos cuatro años.

Una apuesta de la Diputación que busca que la gente mayor pueda seguir envejeciendo tranquila en sus casas y con la mejor atención; también hay otra meta fundamental entre ceja y ceja: cortar de raíz los problemas y huelgas laborales que se venían arrastrando con la empresa que gestiona el servicio ahora mismo.

Para acabar con este dolor de cabeza, la Diputación ha decidido plantar cara y no renovar el contrato actual.

"Actuamos por responsabilidad con las trabajadoras y por sensibilidad con nuestros mayores", ha dejado claro Faúndez, con la vista puesta en empezar una etapa mucho más tranquila a partir del 1 de enero de 2027, cuando ruede el nuevo acuerdo.

A día de hoy, este servicio atiende a 2.316 vecinos en la provincia y da un sueldo a 546 personas, que en su inmensa mayoría son mujeres que viven y hacen vida en los propios pueblos.

De ahí que la ayuda a domicilio sea mucho más que asistencia; es un motor vital para que las familias se queden a vivir en la Zamora rural y los pueblos no se vacíen.

La inversión anual pasará de los 9,6 millones actuales a rozar los 12 millones de euros (un 25% más). Cuyo esfuerzo más imponente lo asume directamente la Diputación de Zamora, cuya aportación económica va a crecer un 175%, disparándose de los 1,5 millones de euros actuales a más de 3,7 millones al año, complementando la partida que transfiere la Junta de Castilla y León y las tasas que abonan los usuarios según su renta.

Este torrente de dinero se traducirá en mejoras muy palpables tanto para las empleadas como para los beneficiarios. El precio que la Diputación paga por cada hora de servicio subirá un 21%, pasando de 18,71 euros a 22,63 euros.

Además, el mínimo de horas anuales blindadas por contrato aumentará en más de 13.500 horas, garantizando una atención más desahogada, humana y de mayor calidad. El dictamen pasará primero por comisión y se someterá a la votación definitiva del pleno el próximo 12 de junio.