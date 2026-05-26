El parque acuático con el tobogán hinchable más grande de España está en un pueblo de 200 vecinos: mide 13 metros

Mientras los termómetros han comenzado ya a dispararse, son muchos los que comienzan a buscar opciones para sobrepasar los días sofocantes de la mejor manera, especialmente de cara al verano.

En este contexto, los parques acuáticos son siempre una buena alternativa, especialmente en las zonas de interior como Castilla y León. Aquí, más concretamente en la provincia de Zamora, se ubica uno que tiene el tobogán hinchable más grande de España, con 13 metros de altura y 25 de largo.

En Milles de la Polvorosa, un pueblo de apenas 200 vecinos, el Ocellum Aqua Park ha comenzado ya a preparar la nueva temporada de verano y prevén abrir en aproximadamente un mes, según confirma Miguel Caballero, responsable de las instalaciones, a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Ocellum Aqua Park ofrece toboganes hinchables para todas las edades.

Este parque acuático hinchable es el más grande de estas características en Castilla y León y uno de los más destacados a nivel nacional. Fue el primero que se abrió en la Comunidad.

Cuenta con 12.000 metros cuadrados de zona de césped para que pequeños y mayores disfruten de todos sus toboganes y demás servicios. De ellos, 1.500 metros cuadrados son áreas de sombra, para resguardarse durante las horas centrales del día del sol.

El tobogán Regino

La joya de la corona del Ocellum Aqua Park es sin duda el tobogán Regino, el hinchable más alto del panorama nacional. Es más, su envergadura es de tal magnitud que los días con más viento o clima adverso no está operativo por temas de seguridad.

Tras subir a lo alto de Regino, el usuario caerá por una plataforma de 25 metros de largo hasta dar a una piscina de 10x10 metros.

Aparte de este tobogán, aquí cuentan con otras tres piscinas que tienen sus respectivas plataformas de caídas. Hay una redonda con 16 metros de diámetro que dispone de tres hinchables con cinco toboganes de distintas características.

La piscina más grande es de 20x20 metros y un 1,1 metro de profundidad. En su caso dispone de dos hinchables con cuatro toboganes para lanzarse al agua.

Además de todo esto, hay una última piscina para bebés, de 5x5 metros y 20 centímetros de agua, donde los más pequeños podrán refrescarse este verano.

Imagen del Ocellum Aqua Park

Las instalaciones de Ocellum Aqua Park también ofrecen un local hostelero que da servicio de restaurante, quiosco y cafetería. Se permite la entrada al recinto, no obstante, con comida y bebida, siempre que no sea en recipientes de vidrio.

Para quienes se aburran del agua, también hay una zona con dos camas elásticas de 4,5x4,5 metros y un parque infantil, en zona de sombra, para bebés de 0 a 3 años.

Zona de splash

La principal novedad que traen para este verano, tal y como anuncia Caballero a este periódico, es una zona de splash con calderos, una seta, un canguro de dos metros y un caracol que expulsan un chorro de agua.

Todo ello dentro de una piscina que no cubre de 14x12 metros. "Es la novedad que vamos a montar este año, que estamos en ello", precisa el encargado del parque acuático hinchable.

Ocellum Aqua Park, un lugar para divertirse este verano.

El precio de la entrada general para el día completo será de 7 euros. Además, Miguel Caballero recuerda que a los grupos grandes se les aplica un descuento del 10% a la hora de adquirir las entradas.

Por otro lado, están trabajando en el diseño de los bonos, para 5, 10 y 20 días, además de uno que incluye toda la temporada. Para este último caso, avanza que el precio será inferior a 1,2 euros el día.

El horario de apertura del Ocellum Aqua Park será de 13:00 a 20:30 horas de lunes a viernes y de 12:00 a 20:30 los sábados y los domingos.

Estará, además, abierto ininterrumpidamente dentro de esas franjas, sin cierre a la hora de comer, para que los usuarios puedan disfrutar de la jornada al completo sin tener que abandonar las instalaciones.