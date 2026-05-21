Zamora se blinda en el río Duero con un dron acuático de rescate para salvar vidas en segundos

Los Bomberos de Zamora han incorporado un nuevo dron acuático para rescates. El dispositivo permite actuar de forma instantánea desde la orilla para reducir los tiempos de respuesta en situaciones de emergencia.

El paso del río Duero por Zamora es una posible causa de inseguridad ciudadana, siendo factibles los percances en el mismo por distintos motivos.

Para mejorar la seguridad, el Cuerpo de Bomberos ha adquirido un dron acuático de superficie destinado a optimizar los rescates en entornos fluviales y acuáticos, especialmente enfocado en la gestión de emergencias y corrientes complejas.

Con tal motivo, los bomberos de Zamora han participado en un curso de formación para el manejo de la última adquisición realizada por el Ayuntamiento en materia de seguridad y salvamento.

El jefe de Bomberos del Ayuntamiento, José Luis Borregos, indicaba que, además de mejorar la capacidad de reacción ante una emergencia, una de las finalidades de este dispositivo es garantizar y elevar la seguridad de los propios rescatadores.

Permitiendo una intervención inmediata ante caídas accidentales, conductas autolíticas o situaciones de peligro en la superficie del agua.

Gracias a este sistema, los efectivos pueden actuar de manera directa desde la orilla, sin la necesidad inicial de botar una embarcación ni de internarse en el agua.

Operativa y funcionalidad de rescate

El manejo del dron se realiza de forma sencilla mediante un joystick. Si la víctima se encuentra consciente en la superficie, puede asirse directamente al cuerpo del dron para ser remolcada de forma automática hasta la orilla.

En casos más complejos, el dron funciona como un vehículo de aproximación avanzada. Debido a su alta potencia, es capaz de arrastrar a un rescatador junto a una segunda persona, facilitando que el bombero llegue rápidamente hasta la víctima, la asegure y ambos sean devueltos a tierra firme de manera. De esta manera, el dron se convierte también en un elemento clave de prevención de riesgos laborales para el propio equipo de intervenciones.

Características técnicas de vanguardia

La empresa Seguridad Policial, quien ha suministrado el nuevo equipamiento, ha sido la encargada de ofrecer a los bomberos el curso de formación, explicando las avanzadas prestaciones técnicas que hacen de este dron una herramienta infalible en condiciones extremas. El equipo está fabricado en metacrilato de alta resistencia, lo que lo convierte en un dispositivo prácticamente indestructible frente a impactos contra rocas, muros o muelles.

El dron tiene unas medidas de 80 centímetros de ancho por un metro de alto y un peso de 1 kilos. Está diseñado para trabajar de forma reversible en ambas direcciones, por lo que si el dron llega a volcar por el oleaje o la corriente, sigue operativo al 100%.

Además, cuenta con una autonomía de 30 minutos de uso continuado y alcanza una velocidad de 15 a 20 nudos gracias a su sistema de propulsión de dos turbinas, similar al de una moto náutica. Su fuerza es tal que permite mover incluso una embarcación. En cuanto a su tecnología, el sistema de radiocontrol utiliza tecnología militar, lo que garantiza que jamás se pierda la frecuencia ni sufra interferencias.

Ofrece un rango de manejo óptimo de 300 metros al nivel del agua (con un alcance máximo de hasta 500 metros de distancia), permitiendo a los operadores pilotarlo desde puentes, orillas o incluso desde otras embarcaciones.

Con esta incorporación, el servicio de extinción y salvamento del Ayuntamiento de Zamora da un salto cualitativo en la modernización de sus recursos, apostando por la tecnología de última generación para salvar vidas y proteger a sus efectivos.