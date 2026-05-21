Javier Faúndez y Juan Del Canto recurren su citación como investigados en el caso que tumbó la Ultra Sanabria

El presidente de la Diputación, Javier Faúndez, y el diputado de Deportes, Juan del Canto en la rueda de prensa de hoy en el Palacio de la Encarnación. Diputación de Zamora.

El caso Ultra Sanabria vuelve a la actualidad de la política provincial. El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, y el diputado de Deportes, Juan del Canto, han anunciado que batallarán judicialmente contra su citación como investigados por el Juzgado de Instrucción número 2 de Zamora.

Ambos dirigentes presentarán de inmediato un recurso de reforma para solicitar que se anule dicha citación y, si fuera necesario, elevarán el caso ante la Audiencia Provincial para evitar tener que declarar el próximo 25 de septiembre.

Para entender el origen de este terremoto político y deportivo hay que remontarse a mayo del año pasado.

En 2025, estalló un escándalo judicial contra el organizador del Club Deportivo Mountime, un agente de la Policía Nacional al que el juzgado comenzó a investigar por presuntos delitos de estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales.

La investigación apuntaba a un supuesto fraude masivo en la gestión de subvenciones públicas, acusando al promotor de inflar el número de participantes para cobrar más ayudas, duplicar facturas e incluso desviar fondos públicos a su patrimonio personal.

Aquel escándalo provocó la fulminante suspensión de dos de las pruebas de trail running más insignes de la provincia, la Transfronteriza y la octava edición de la Ultra Sanabria, dejando en el aire la devolución de las inscripciones a cientos de corredores de toda España.

Ante la gravedad de las sospechas, la propia Diputación de Zamora decidió entonces personarse en la causa como acusación particular y perjudicada, congelando de inmediato una línea de patrocinio de 180.000 euros destinada al club deportivo.

Sin embargo, en un giro inesperado del proceso penal, la soga judicial ha terminado alcanzando a los actuales gestores de la institución provincial, quienes ahora han tenido que salir a la palestra para defender su inocencia.

Durante una comparecencia pública, Faúndez se ha mostrado visiblemente sorprendido pero tajante, defendiendo que tanto él como Juan del Canto son "totalmente ajenos" al embrollo administrativo heredado.

El argumento central de los dirigentes es puramente cronológico: la subvención nominativa bajo sospecha fue aprobada por la Diputación el 24 de abril de 2023 "con reparo" de la intervención, y el pago anticipado del 100 % de los fondos se ejecutó el 18 de mayo de ese mismo año.

Dado que el actual equipo de gobierno no tomó posesión de sus cargos hasta el 27 de junio de 2023, Faúndez ha sentenciado que no tienen "dominio del hecho" y que no pudieron intervenir ni por acción ni por omisión.

Para blindar su postura, el mandatario ha avanzado que pondrá sobre la mesa del juez toda la documentación de su mandato real, la cual incluye informes técnicos y de intervención completamente limpios y favorables que avalan que los acuerdos aprobados en 2024 se firmaron sin ningún tipo de tacha legal.

Asimismo, ha recordado que lleva 23 años de trayectoria política intachable y que actuó con celeridad en cuanto tuvo conocimiento de las diligencias.

A pesar del trago amargo, los dos representantes políticos han insistido en su absoluto respeto a la independencia de la justicia, mostrando una confianza plena en que los papeles oficiales demostrarán la limpieza de su gestión.

No obstante, el presidente ha querido cerrar filas con un gesto de responsabilidad hacia los ciudadanos, aclarando que ni un solo euro de las arcas públicas se destinará a costear este proceso: tanto él como Juan del Canto asumirán personalmente de sus propios bolsillos todos los gastos de sus defensas jurídicas, garantizando que la Diputación de Zamora quedará completamente al margen de los costes de este litigio.