El nuevo campo de fútbol artificial de Zamora ya tiene constructora y costará cerca de un millón de euros

El entorno del estadio Ruta de la Plata está un paso más cerca de estrenar una nueva imagen de la mano del deporte base y de los aficionados al balompié de la ciudad.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Zamora ha dado el empujón definitivo a un proyecto muy esperado con la adjudicación de las obras para levantar el nuevo campo de fútbol de césped artificial, que se construirá justo al lado del actual estadio.

La empresa Alvac S.A. ha sido la ganadora del proceso de licitación y se encargará de hacer realidad las nuevas instalaciones por un presupuesto de 911.004 euros, con el IVA ya incluido.

A partir de ahora, el acuerdo se subirá al Perfil de Contratante del Ayuntamiento para rematar los papeleos obligatorios y cumplir con los trámites que marca la ley antes de ver entrar a las máquinas a trabajar sobre el terreno.

Pero la mañana en el consistorio ha dado para bastante más que para hablar de fútbol, tocando también el bolsillo de los vecinos. En el apartado de impuestos, el equipo de gobierno ha aprobado el padrón de la Tasa de Vados para este año 2026.

En total, se pondrán en circulación 2.063 recibos con los que el Ayuntamiento prevé recaudar 607.963 euros.

Para quienes tengan que pagarlo, conviene apuntar las fechas en el calendario: el plazo para abonarlo de forma voluntaria irá del 10 de junio al 10 de agosto, y a los que tengan el recibo domiciliado se les pasará el cargo por el banco el 10 de julio.

La sesión ha dejado también un avance muy importante para el tejido social de Zamora, especialmente para muchas familias que necesitan un apoyo especializado. Se ha dado luz verde a una modificación en el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Asociación de Familiares de Personas con Trastorno del Espectro Autista, Zamora TEA.

Este trámite permitirá seguir adelante con las obras de reforma y adecuación del local que se convertirá en el futuro Centro de Día para personas con TEA en la capital.

Para terminar, la Junta de Gobierno ha despachado dos licencias de obras pensadas para mejorar el día a día de los escolares zamoranos.

Por un lado, se ha autorizado la reforma y ampliación de un centro privado de educación infantil y, por otro, se ha dado el permiso definitivo para construir el edificio que albergará el nuevo gimnasio del colegio público CEIP La Viña.