Polémica con Mercazamora: advierten de que pese a anuncios y gastos de 15.000 euros “no hay cambios visibles”

Zamora Sí ha advertido de que Mercazamora “continúa sin cambios visibles” y ha recordado que el Ayuntamiento “comenzó a presentar Mercazamora como un proyecto estratégico”.

Sin embargo, sostienen que “pese a los anuncios y al gasto de 15.000 euros en estudios previos no existe todavía una transformación real ni obras que permitan comprobar avances tangibles”.

Así se ha expresado la formación en un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León recalcando que “más de dos años después de las primeras promesas públicas, el recinto continúa igual y sin actuaciones visibles”.

La formación señala además que en una reunión mantenida sobre el futuro de Mercazamora en abril de 2025 se trasladó “la necesidad de incorporar en el proyecto un centro de tratamiento de residuos industriales adaptado a las necesidades actuales de las empresas”.

Zamora Sí considera que este tipo de infraestructuras “son fundamentales para modernizar el recinto, facilitar el cumplimiento de la normativa medioambiental y ofrecer servicios competitivos capaces de atraer nuevas inversiones y actividad económica”.

“Si vamos a hacer algo en condiciones para que tenga un futuro, hay que dotarlo de las necesidades actuales y futuras. No debemos escatimar en invertir si el proyecto es viable porque todo lo que sea mejorar infraestructuras para la atracción de empresas es un beneficio para el futuro de Zamora.” explica Eloy Tomé, portavoz del grupo zamoranista.

A juicio del grupo municipal, la situación vuelve a reflejar una forma de gobernar “basada en anunciar proyectos, encargar informes y prolongar indefinidamente fases previas sin que las inversiones lleguen a ejecutarse”.

Zamora Sí critica que el actual gobierno municipal de IU y PSOE se haya “especializado en proyectar y parchear, pero no en transformar la ciudad ni en generar un entorno atractivo para nuevas empresas e iniciativas económicas”.

Eloy Tomé ha señalado que “todas las semanas tenemos uno o dos anuncios. Este equipo de gobierno cosecha más fotos anunciando proyectos que inversiones reales. Este es otro ejemplo. Mercazamora fue anunciado como un gran proyecto de empleo y oportunidades, pero más de dos años después sigue sin avances reales. Gastar 15.000 euros en informes, anunciar mejoras y no llegar a ejecutar nada resta credibilidad a los anuncios realizados”

Por su parte, Rocío Ferrero ha afirmado que “Zamora necesita menos titulares y más hechos. La ciudad no puede seguir perdiendo oportunidades mientras otros territorios avanzan con proyectos modernos, competitivos y capaces de atraer inversión y actividad económica”.

Desde Zamora Sí reiteran que Mercazamora “debe convertirse en un espacio moderno, útil y preparado para el futuro, y exigen que las inversiones anunciadas durante el mandato se traduzcan, por fin, en actuaciones reales y visibles para la ciudadanía”.