Música de calle, pirotecnia y 2.000 euros de premio para la segunda Batalla de Charangas de Zamora

Las Ferias y Fiestas de San Pedro de Zamora volverán a llenarse de ritmo y espectacularidad con la celebración de la II Batalla de Charangas, una cita que se consolida como uno de los platos fuertes del arranque festivo.

El evento tendrá lugar el próximo sábado 20 de junio, coincidiendo con la primera jornada grande de las fiestas, y reunirá a cinco agrupaciones de primer nivel procedentes de diversos puntos de la península como Galicia, Andalucía y Valencia.

El concejal de Promoción Económica, David Gago, y los organizadores Carlos Tapia y Enrique Méndez han presentado los detalles de esta segunda edición, que este año introduce mejoras organizativas y un incremento en los premios para mantener el alto listón de la primera entrega. Las cinco charangas competidoras han sido elegidas por una comisión de selección entre un total de 14 inscripciones recibidas de toda España.

Por su parte, las cinco formaciones locales de Zamora ejercerán en esta ocasión como anfitrionas, encargándose de la organización y el cuidado de las bandas visitantes, aunque mantendrán su presencia habitual en otros momentos de las fiestas.

Un desfile de altura y premios competitivos

El programa arrancará con una concentración en la Plaza de Castilla y León, desde donde se iniciará un pasacalles en el que las agrupaciones desfilarán asignadas a las distintas peñas y ciudadanos.

El recorrido culminará en la Plaza Mayor, donde se celebrará la exhibición sobre un escenario que, como novedad para mejorar la visibilidad frontal del público y las peñas, se ubicará en el lateral, bajo la torre de la iglesia de San Juan.

Justo al terminar el concurso, la misma plaza acogerá la primera gran verbena de San Pedro.

Los incentivos económicos de esta edición ascienden a 2.000 euros para el primer clasificado, 1.000 euros para el segundo y 500 euros para el tercero, además del correspondiente caché asignado a todas las participantes para cubrir los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención.

Carlos Tapia ha mostrado su satisfacción por el crecimiento del evento, destacando que, pese a su juventud, el concurso ya goza de un nombre destacado a nivel nacional: "Para nosotros, que solemos viajar y tocar fuera de Zamora, nos insisten en que llevamos un buen camino y que, siendo el segundo año, ya nos hacemos un nombre dentro de los concursos de España".

Respecto al nivel de las bandas, Tapia ha aclarado que se trata de espectáculos muy profesionales y ensayados durante meses que van más allá del concepto clásico de animación callejera, incorporando complejas coreografías y elementos como la pirotecnia: "Vienen charangas que han ganado muchos concursos y quieren ganar Zamora".

Defensa de un modelo de fiestas popular y local

Durante la comparecencia, el concejal David Gago ha enmarcado la Batalla de Charangas dentro de la estrategia municipal de potenciar unas fiestas más de calle, populares y orientadas a los grupos locales, marcando distancia con los modelos basados en grandes conciertos de cachés desorbitados.

Gago ha desvelado cifras ilustrativas de cómo se ha tensionado el mercado de la música en directo: "El grupo Ultraligera el primer año que vino a San Pedro, en 2024, cobró 3.500 euros más impuestos; al año siguiente cobró 11.000 euros y en la actualidad están por encima de los 50.000 o 70.000 euros".

Asimismo, ha recordado que Siloé pasó de cobrar 7.500 euros a presupuestar más de 60.000 en apenas un año, o que la actuación de Leire Martínez en el Día de Castilla y León costó 117.000 euros a la Junta.

"Mientras yo sea el responsable de esta área no vamos a gastar 117.000 euros en una hora y media de concierto, porque eso supondría invertir prácticamente un cuarto del presupuesto de San Pedro en un solo día", ha aseverado con firmeza el concejal.

David Gago, concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Zamora, Enrique Méndez y Carlos Tapia organizadores del evento.

Gago ha calificado de "inmoral gastar esas salvajadas de dinero de los contribuyentes" y ha defendido que el presupuesto rinde más apoyando la música tradicional y a las bandas de la tierra, avanzando que este año se contará con más de 40 formaciones locales contratadas en diferentes escenarios.

En este sentido, ha puesto como ejemplo de buena gestión los conciertos de El Nido y Sanguijuelas del Guadiana, contratados el pasado mes de octubre en la Plaza Mayor antes de su reciente explosión de éxito en televisión: "Tuvimos el tino de contratarlos con tiempo para sacarlo barato".

Próximos pasos para el Mercado de Abastos

A preguntas de los periodistas sobre las críticas de inactividad vertidas por el partido Zamora Sí respecto al MercaZamora, David Gago ha pedido que "la verdad no estropee un buen titular" y ha asegurado que la gestión sigue los cauces lógicos.

Tras un estudio previo de necesidades, los presupuestos de 2026 reservaron 25.000 euros que ya se han empleado en encargar el proyecto arquitectónico y solicitar los presupuestos correspondientes.

No obstante, el concejal ha dejado claro cuál es la hoja de ruta del Ayuntamiento para evitar la saturación de los servicios técnicos municipales: "Nuestra prioridad en estos momentos es el mercado de abastos, sacar adelante su modificado y terminarlo en este tiempo. No podemos colapsar el Ayuntamiento con una obra tras otra".

Gago ha concluido explicando que el Mercado Zamora requiere un cambio profundo debido a que los sistemas logísticos mayoristas actuales han cambiado de forma radical en todo el país, exigiendo un espacio de almacenamiento mucho más versátil que el modelo tradicional de los años 80.