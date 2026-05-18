De los dólmenes de Granucillo al Tesoro de Arrabalde: nace la gran ruta arqueológica del norte de Zamora

Presentación de la Ruta Arqueológica de los Valles del Tera, Eria y Vidriales en la Diputación de Zamora.

La unión hace la fuerza y, en el medio rural, también hace futuro. Los valles del Tera, Eria y Vidriales cuentan desde hoy con una nueva herramienta para potenciar su inmenso patrimonio.

La Diputación de Zamora ha acogido la presentación del nuevo folleto de información turística de la Ruta Arqueológica de los Valles del Tera, Eria y Vidriales, una iniciativa que condensa en un único mapa accesible un tesoro histórico repartido por nueve municipios de la zona de Benavente y Los Valles.

El proyecto nació hace dos años en Arrabalde por la iniciativa de su Ayuntamiento y se ha consolidado gracias a la alianza de ocho municipios originales como son: Arrabalde, Alcubilla de Nogales, Camarzana de Tera, Fuente Encalada, Granucillo de Vidriales, Santibáñez de Vidriales, Santa Marta de Tera y Villageriz, a los que recientemente se ha sumado Brime de Urz.

Durante el acto, el alcalde de Arrabalde, Manuel Alejandro Alija Ferrero, ha expresado su "más sincero agradecimiento a los alcaldes de la comarca, cuyo compromiso ha sido fundamental para que este proyecto salga adelante", así como a la Diputación por brindar la financiación necesaria.

"Estamos convencidos de que este itinerario marcará un antes y un después en la promoción de nuestra comarca, demostrando que la unión de nuestros pueblos es la mejor herramienta para combatir la despoblación. Nuestro pasado es nuestro mayor valor de futuro", ha remarcado el regidor.

Un tesoro histórico al alcance de la mano

El vicepresidente de la Diputación y diputado de Cultura y Turismo, Víctor López de la Parte, ha mostrado su orgullo por respaldar una iniciativa que "nace de escuchar a los municipios, a los concejales y a los comerciantes" y que viene a cubrir una demanda real de los visitantes, quienes muchas veces desconocían la proximidad de los yacimientos entre sí.

La comarca posee una riqueza arqueológica excepcional: desde el Castro de las Labradas en Arrabalde —lugar donde se halló el famoso Tesoro de Arrabalde, una de las piezas prerromanas más importantes de España que custodia el Museo Provincial— hasta los relevantes dólmenes de Granucillo, la Villa Romana de Camarzana de Tera o el emblemático monasterio de Santa Marta de Tera.

López de la Parte ha detallado que el folleto actúa como una guía autoguiada para que el viajero pueda diseñar su recorrido de forma libre, fácil y sin necesidad de reservar entradas.

"Lo que nos faltaba era condensar la información de una manera fácil y certera para el visitante", ha explicado el vicepresidente.

En el tríptico se detalla el tipo de arqueología y lo que se puede ver en cada localidad, mientras que la información de servicios hosteleros y teléfonos de visita se ha derivado a la web del Patronato de Turismo para mantenerla actualizada.

La Diputación ya reabrió el aula arqueológica de Arrabalde al inicio del mandato y mantiene las rutas estivales. Ahora, con este nuevo folleto, confían en multiplicar el flujo de visitantes que ya se nota los fines de semana.

"Este turismo arqueológico tan en boga en el mundo es un empuje para toda la zona. Puertas abiertas a iniciativas como estas, en las que lo que queremos es poner en valor nuestro patrimonio para mejorar la vida de la gente de nuestros pueblos", ha concluido el diputado.