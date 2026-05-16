Zamora formará a guías y emprendedores para transformar el astroturismo en motor económico y turístico

La concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Zamora pone en marcha una iniciativa de formación presencial diseñada para convertir el cielo nocturno en un recurso turístico sostenible.

El curso, titulado 'Zamora bajo las estrellas', busca enseñar a profesionales del sector a diseñar, crear y desarrollar experiencias de astroturismo que conecten la astronomía con el territorio, la cultura y el turismo local. La inscripción ya se encuentra abierta a través del teléfono 980 013 410.

El programa está dirigido a guías, técnicos de turismo, emprendedores, educadores, fotógrafos y cualquier persona interesada en el desarrollo de su entorno.

Bajo el lema 'Mira al cielo. Inspira. Crea. Comparte. Haz del astroturismo tu futuro', la formación ofrece un enfoque práctico y especializado para aquellos que deseen profesionalizarse en este ámbito.

Cartel del curso 'Zamora bajo las estrellas'

La estructura del curso consta de 30 horas divididas en cinco bloques temáticos: astronomía aplicada al turismo, diseño de experiencias y productos, fotografía nocturna aplicada al destino, observación práctica en entornos reales y estrategias de comercialización y modelo de negocio.

El objetivo es que los participantes dominen desde el uso de equipos hasta la creación de relatos atractivos y ofertas comerciales rentables.

Las clases se desarrollarán en Zamora del 19 de mayo al 18 de junio, con sesiones los martes y jueves de tres horas cada una. Como modificación puntual, la clase del martes 9 de junio se trasladará al miércoles 10 de junio.

Esta acción formativa está financiada por la Unión Europea (NextGenerationEU) a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio de Industria y Turismo, en colaboración con la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Zamora.

Las plazas son limitadas y se recomienda formalizar la participación a la mayor brevedad.